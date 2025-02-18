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Яннис Адетокумбо о Матче звезд: «США против остального мира – самый интересный и захватывающий формат»

Яннис Адетокумбо рассказал, как решить проблему Матчей звезд НБА.

Выставочные игры лиги критикуют за отсутствие желания и мотивации у баскетболистов.

«США против остального мира – самый интересный и захватывающий формат. Мне бы это точно понравилось. Не только понравилось, это был бы еще и вопрос чести. Я всегда выхожу на площадку ради борьбы, но подобный расклад дал бы немного больше дополнительных сил для участия.

Играть вместе с Шэем, Йокичем, Лукой, Вемби, Таунсом и Шенгюном против лучших баскетболистов США – это было бы весело. Мне кажется, это будет лучший формат», – заявил форвард «Бакс».

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Fadeaway World
logoМилуоки
logoНБА
logoЯннис Адетокумбо
logoМатч всех звезд НБА
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