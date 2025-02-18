14 менеджеров клубов КХЛ считают, что в лиге есть команды, которые нарушают потолок зарплат
14 менеджеров клубов КХЛ считают, что в лиге нарушают потолок зарплат.
В анонимном голосовании, которое проводилось «Спорт-Экспрессом» с середины октября до начала января, приняли участие представители 22 клубов Фонбет чемпионата КХЛ из 23. «Локомотив» не принял участия в проекте.
14 менеджеров на вопрос о том, есть ли в лиге клубы, которые тем или иным способом нарушают потолок зарплат, ответили: «Да».
Четверо сказали: «Нет». Еще четыре руководителя воздержались от ответа.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Спорт-Экспресс»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем