14 менеджеров клубов КХЛ считают, что в лиге есть команды, которые нарушают потолок зарплат

14 менеджеров клубов КХЛ считают, что в лиге нарушают потолок зарплат.

В анонимном голосовании, которое проводилось «Спорт-Экспрессом » с середины октября до начала января, приняли участие представители 22 клубов Фонбет чемпионата КХЛ из 23. «Локомотив» не принял участия в проекте.

14 менеджеров на вопрос о том, есть ли в лиге клубы, которые тем или иным способом нарушают потолок зарплат, ответили: «Да».

Четверо сказали: «Нет». Еще четыре руководителя воздержались от ответа.