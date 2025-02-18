Ротенберг получил 1 голос в номинации «Лучший менеджер КХЛ» в опросе руководителей клубов. Есмантович и Денисов из ЦСКА – 5

Ротенберг получил один голос в номинации «Лучший менеджер КХЛ».

В анонимном голосовании, которое проводилось «Спорт-Экспрессом » с середины октября до начала января, приняли участие представители 22 клубов Фонбет чемпионата КХЛ из 23. «Локомотив» не принял участия в проекте.

7 руководителей клубов отказались отвечать на вопрос, кого они считают лучшим менеджером КХЛ.

5 голосов получили представители ЦСКА – президент клуба Игорь Есмантович и спортивный директор Денис Денисов .

4 голоса получили руководители «Локомотива » Юрий Яковлев и Юрий Лукин, второе место с ними разделил Алексей Волков из «Трактора» (4 голоса).

Роман Ротенберг из СКА и Игорь Варицкий из «Витязя» получил по одному голосу.