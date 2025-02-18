Ротенберг получил 1 голос в номинации «Лучший менеджер КХЛ» в опросе руководителей клубов. Есмантович и Денисов из ЦСКА – 5
Ротенберг получил один голос в номинации «Лучший менеджер КХЛ».
В анонимном голосовании, которое проводилось «Спорт-Экспрессом» с середины октября до начала января, приняли участие представители 22 клубов Фонбет чемпионата КХЛ из 23. «Локомотив» не принял участия в проекте.
7 руководителей клубов отказались отвечать на вопрос, кого они считают лучшим менеджером КХЛ.
5 голосов получили представители ЦСКА – президент клуба Игорь Есмантович и спортивный директор Денис Денисов.
4 голоса получили руководители «Локомотива» Юрий Яковлев и Юрий Лукин, второе место с ними разделил Алексей Волков из «Трактора» (4 голоса).
Роман Ротенберг из СКА и Игорь Варицкий из «Витязя» получил по одному голосу.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Спорт-Экспресс»
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