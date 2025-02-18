Судья матча «Реала» и «Осасуны» Монтеро не получит назначений в 25-м туре Ла Лиги (Relevo)
Судья матча «Реала» и «Осасуны» отстранен от работы в следующем туре Ла Лиги.
Главный арбитр матча 24-го тура Ла Лиги Хосе Мунуэра Монтеро удалил полузащитника «Реала» Джуда Беллингема за нецензурное выражение в первом тайме и назначил пенальти в пользу «Осасуны» за фол Эдуардо Камавинга на Анте Будимире. Встреча завершилась со счетом 1:1.
Relevo сообщает, что Мунуэра Монтеро не получит назначений на матчи 25-го тура чемпионата Испании. Судья не будет работать в ближайших матчах ни в качестве главного арбитра, ни в роли видеоассистента.
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Relevo
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