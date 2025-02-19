«Бавария» сыграет с «Атлетико» или «Байером» в 1/8 финала ЛЧ, «Бенфика» – с «Барсой» или «Ливерпулем», «Фейеноорд» – с «Интером» или «Арсеналом»
Стало известно, с кем может сыграть «Бавария» в 1/8 финала Лиги чемпионов.
Во вторник после ответных стыковых игр в следующую стадию турнира вышли «Фейеноорд», «Бавария», «Брюгге» и «Бенфика».
В 1/8 финала Лиги чемпионов «Бавария» сыграет с «Атлетико» или «Байером», соперником «Бенфики» станет «Барселона» или «Ливерпуль», «Фейеноорд» встретится с «Интером» или «Арсеналом», а «Брюгге» – с «Лиллем» или «Астон Виллой».
Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов пройдет в пятницу, 21 февраля.
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