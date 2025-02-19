«Бавария» сыграет с «Атлетико» или «Байером» в 1/8 финала ЛЧ, «Бенфика» – с «Барсой» или «Ливерпулем», «Фейеноорд» – с «Интером» или «Арсеналом»

Стало известно, с кем может сыграть «Бавария» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Во вторник после ответных стыковых игр в следующую стадию турнира вышли «Фейеноорд », «Бавария», «Брюгге» и «Бенфика ».

В 1/8 финала Лиги чемпионов «Бавария » сыграет с «Атлетико » или «Байером », соперником «Бенфики» станет «Барселона » или «Ливерпуль », «Фейеноорд» встретится с «Интером » или «Арсеналом », а «Брюгге» – с «Лиллем» или «Астон Виллой».

Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов пройдет в пятницу, 21 февраля.