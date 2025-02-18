Глава Антидопингового агентства Норвегии: «Мы не совсем уверены, как проходит тестирование в России и достаточно ли оно качественное. Я бы не стал им доверять»

Глава Антидопингового агентства Норвегии заявил о недоверии к проверкам в России.

– Мы знаем, что тесты проводит РУСАДА . У WADA, вероятно, есть небольшие проблемы со 100-процентным мониторингом, каким он должен быть. Поэтому мы не совсем уверены, как проходит тестирование и достаточно ли оно качественное.

– Российское антидопинговое агентство само отвечает за тестирование?

– Да, они делают это сами. Другие международные организации, такие как Международное агентство по тестированию (ITA), могут приехать и провести тесты, но они были немного ограничены в поездках в Россию из-за боевых действий, – сказал Руне Андерсен каналу TV2.

Андерсен не верит, что в России в последние годы проводились достаточно хорошие проверки на допинг.

«Нет, я бы не стал им доверять. И мы – норвежская сторона и я как глава Антидопингового агентства Норвегии – собираемся потребовать, чтобы приезжал кто-то другой и обеспечивал проведение тестирования [россиян] надлежащим образом.

Что касается конкретно России, то это на самом деле следовало начать давным-давно. Если вы принимаете допинг сейчас, то есть в феврале 2025 года, вы можете извлечь из этого большую пользу в феврале следующего года. Работа должна начаться как можно скорее», – добавил он.