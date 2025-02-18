Вероника Степанова стала мамой: «Познакомьтесь с Диной, новой гражданкой мира и России»

Олимпийская чемпионка Вероника Степанова стала мамой.

«Привет, познакомьтесь с Диной, новой гражданкой мира и России, новым счастьем ее родителей.

Роды были быстрыми и легкими, спасибо Е.И. Спиридоновой и ее замечательной команде врачей и ассистентов из Лапино.

Передаю их слова: рожать лучше молодой и готовиться к этому заблаговременно☝️», – написала 24-летняя лыжница в своем телеграм-канале, опубликовав фото из роддома.

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