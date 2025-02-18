Вероника Степанова стала мамой: «Познакомьтесь с Диной, новой гражданкой мира и России»
Олимпийская чемпионка Вероника Степанова стала мамой.
«Привет, познакомьтесь с Диной, новой гражданкой мира и России, новым счастьем ее родителей.
Роды были быстрыми и легкими, спасибо Е.И. Спиридоновой и ее замечательной команде врачей и ассистентов из Лапино.
Передаю их слова: рожать лучше молодой и готовиться к этому заблаговременно☝️», – написала 24-летняя лыжница в своем телеграм-канале, опубликовав фото из роддома.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: телеграм-канал Вероники Степановой
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