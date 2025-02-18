Трансфер Илича в «Спартак» сорвался. «Торино» внесет хавбека в заявку на оставшуюся часть сезона
Полузащитник «Торино» Иван Илич не перейдет в «Спартак» этой зимой.
Журналист Орацио Аккомандо сообщает, что трансфер 23-летнего хавбека окончательно сорвался.
Ожидается, что на этой неделе серб возобновит тренировки в общей группе итальянского клуба.
«Торино» внесет Илича в заявку на оставшуюся часть сезона Серии А.
Статистику выступлений футболиста можно найти здесь.
Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: твиттер журналиста Орацио Аккомандо
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