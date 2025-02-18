Трансфер Илича в «Спартак» сорвался. «Торино» внесет хавбека в заявку на оставшуюся часть сезона

Полузащитник «Торино» Иван Илич не перейдет в «Спартак» этой зимой.

Журналист Орацио Аккомандо сообщает, что трансфер 23-летнего хавбека окончательно сорвался.

Ожидается, что на этой неделе серб возобновит тренировки в общей группе итальянского клуба.

«Торино » внесет Илича в заявку на оставшуюся часть сезона Серии А.

Статистику выступлений футболиста можно найти здесь .