Александр Толстиков: «Бюджетное финансирование только вредит российскому футболу. Он не загнется без него. Главное, что везде должны быть профессионалы»
«Российский футбол не загнется без госфинансирования. Он, может быть, чуть-чуть упадет на какое-то время, а потом, наоборот, вырастет.
Бюджетное финансирование только вредит футболу. Оно может быть у академий. А у профессионального футбола основными источниками доходов должны быть телевизионные права, призовые, выручка с matchday, трансферы, мерчандайзинг.
Если клуб по всем этим направлениям работает хорошо, он будет выходить на самоокупаемость.
Просто надо жить в рамках своих денег и работать – привлекать болельщиков, находить лучших и недорогих футболистов и так далее. Все цепляется одно за другое, но главное, что везде должны быть профессионалы.
Вот когда весь этот институт заработает и между собой начнут конкурировать квалифицированные спортивные директора, начальники команд, администраторы, доктора, маркетологи, тогда можно будет говорить и о самоокупаемости», – сказал бывший главный скаут и технический директор «Краснодара» Александр Толстиков.
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