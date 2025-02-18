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Александр Толстиков: «Бюджетное финансирование только вредит российскому футболу. Он не загнется без него. Главное, что везде должны быть профессионалы»

Александр Толстиков считает, что бюджетные деньги вредят российскому футболу.

«Российский футбол не загнется без госфинансирования. Он, может быть, чуть-чуть упадет на какое-то время, а потом, наоборот, вырастет.

Бюджетное финансирование только вредит футболу. Оно может быть у академий. А у профессионального футбола основными источниками доходов должны быть телевизионные права, призовые, выручка с matchday, трансферы, мерчандайзинг.

Если клуб по всем этим направлениям работает хорошо, он будет выходить на самоокупаемость.

Просто надо жить в рамках своих денег и работать – привлекать болельщиков, находить лучших и недорогих футболистов и так далее. Все цепляется одно за другое, но главное, что везде должны быть профессионалы.

Вот когда весь этот институт заработает и между собой начнут конкурировать квалифицированные спортивные директора, начальники команд, администраторы, доктора, маркетологи, тогда можно будет говорить и о самоокупаемости», – сказал бывший главный скаут и технический директор «Краснодара» Александр Толстиков.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Чемпионат»
Александр Толстиков
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