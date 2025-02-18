Лига чемпионов. Стыковые матчи. «Милан» примет «Фейеноорд», «Бавария» против «Селтика», «Аталанта» сыграет с «Брюгге», «Бенфика» – с «Монако»
В Лиге чемпионов пройдут ответные стыковые матчи за выход в 1/8 финала.
«Милан» примет «Фейеноорд», «Бавария» встретится с «Селтиком», «Монако» в гостях у «Бенфики», «Аталанта» сыграет с «Брюгге».
Стыковые матчи
Первые игры
Первый матч: 0:1
Первый матч: 2:1
Первый матч: 1:2
Первый матч: 1:0
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
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