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Дубай (WTA). 2-й круг. Шнайдер сыграет с Носковой, Потапова – с Ястремской, Самсонова – с Пегулой, Кудерметова встретится с Соболенко, М. Андреева – с Вондроушовой

Вероника Кудерметова сыграет с Ариной Соболенко во втором круге в Дубае.

Мирра Андреева встретится с Маркетой Вондроушовой, Людмила Самсонова – с Джессикой Пегулой.

Сетка турнира здесь.

Dubai Duty Free Tennis Championships

Дубай, ОАЭ

16 – 22 февраля 2025

WTA 1000

Призовой фонд – 3 654 963 доллара

Открытые корты, хард

Второй круг

Опубликовал: Кирилл Куценко
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