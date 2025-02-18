Дубай (WTA). 2-й круг. Шнайдер сыграет с Носковой, Потапова – с Ястремской, Самсонова – с Пегулой, Кудерметова встретится с Соболенко, М. Андреева – с Вондроушовой
Вероника Кудерметова сыграет с Ариной Соболенко во втором круге в Дубае.
Мирра Андреева встретится с Маркетой Вондроушовой, Людмила Самсонова – с Джессикой Пегулой.
Сетка турнира здесь.
Dubai Duty Free Tennis Championships
Дубай, ОАЭ
16 – 22 февраля 2025
WTA 1000
Призовой фонд – 3 654 963 доллара
Открытые корты, хард
Второй круг
Опубликовал: Кирилл Куценко
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