«Зенит» предложил 20+9 млн евро за Жерсона после отказа «Фламенго» продать капитана за 18 млн

«Зенит» улучшил предложение по Жерсону Сантосу.

Ранее сообщалось , что петербуржцы попытались приобрести капитана «Фламенго » за 18 млн евро, но столкнулись с отказом.

Globo Esporte утверждает, что председатель правления клуба Мир РПЛ Александр Медведев в ходе общения посредством видеосвязи предложил 20 млн евро и еще 9 млн в виде бонусов.

Отмечается, что сторона футболиста очень довольна финансовыми условиями, которые готов обеспечить «Зенит », и в то же время расстроена тем, что «Фламенго» не пытается повысить капитану зарплату.