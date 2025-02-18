«Зенит» предложил 20+9 млн евро за Жерсона после отказа «Фламенго» продать капитана за 18 млн
«Зенит» улучшил предложение по Жерсону Сантосу.
Ранее сообщалось, что петербуржцы попытались приобрести капитана «Фламенго» за 18 млн евро, но столкнулись с отказом.
Globo Esporte утверждает, что председатель правления клуба Мир РПЛ Александр Медведев в ходе общения посредством видеосвязи предложил 20 млн евро и еще 9 млн в виде бонусов.
Отмечается, что сторона футболиста очень довольна финансовыми условиями, которые готов обеспечить «Зенит», и в то же время расстроена тем, что «Фламенго» не пытается повысить капитану зарплату.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Globo Esporte
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