Депутат Свищев: «Футбол уже не самый массовый вид спорта в России, его обошли легкая атлетика и волейбол. Марафоны собирают десятки тысяч людей, футбол не может этим похвастаться»

Футбол перестал быть самым массовым видом спорта в России.

Об этом заявил депутат Госдумы Дмитрий Свищев.

«На сегодняшний день футбол уже не самый массовый вид спорта в России. Я смотрел сводки – легкая атлетика и даже волейбол обошли футбол. Сейчас легкая атлетика в пике популярности – куда ни придешь, все куда-то бегут. И на подготовленных площадках, и в парках, и по дорогам, и по тропинкам. Этому можно только радоваться. Большие марафоны собирают десятки тысяч людей. Мне кажется, футбол сейчас не может похвастаться такой статистикой.

Массовость определяется доступностью спортивных сооружений и количеством активно вовлеченных людей. Бегать мы можем не только по подготовленной трассе, не нужно специализированных и дорогостоящих сооружений, а с футболом другая история. Футболу есть куда стремиться и чего достигать – сейчас у нас недостаточно площадок и квалифицированных кадров для массового развития игры.

Так что на сегодняшний день легкая атлетика – самый популярный вид спорта», – сказал Свищев.