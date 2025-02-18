Депутат Свищев: «Футбол уже не самый массовый вид спорта в России, его обошли легкая атлетика и волейбол. Марафоны собирают десятки тысяч людей, футбол не может этим похвастаться»
Об этом заявил депутат Госдумы Дмитрий Свищев.
«На сегодняшний день футбол уже не самый массовый вид спорта в России. Я смотрел сводки – легкая атлетика и даже волейбол обошли футбол. Сейчас легкая атлетика в пике популярности – куда ни придешь, все куда-то бегут. И на подготовленных площадках, и в парках, и по дорогам, и по тропинкам. Этому можно только радоваться. Большие марафоны собирают десятки тысяч людей. Мне кажется, футбол сейчас не может похвастаться такой статистикой.
Массовость определяется доступностью спортивных сооружений и количеством активно вовлеченных людей. Бегать мы можем не только по подготовленной трассе, не нужно специализированных и дорогостоящих сооружений, а с футболом другая история. Футболу есть куда стремиться и чего достигать – сейчас у нас недостаточно площадок и квалифицированных кадров для массового развития игры.
Так что на сегодняшний день легкая атлетика – самый популярный вид спорта», – сказал Свищев.
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