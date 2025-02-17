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  • Кубок сильнейших. Индивидуальная гонка. Бажин стартует 4-м, Поршнев – 7-м, Логинов – 8-м, Бабиков – 9-м, Латыпов – 22-м, Серохвостов – 24-м, Халили – 28-м, Смольский – 32-м
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Кубок сильнейших. Индивидуальная гонка. Бажин стартует 4-м, Поршнев – 7-м, Логинов – 8-м, Бабиков – 9-м, Латыпов – 22-м, Серохвостов – 24-м, Халили – 28-м, Смольский – 32-м

18 февраля на Кубке сильнейших спортсменов пройдет мужская индивидуальная гонка.

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Раубичи, Беларусь

Мужчины

Индивидуальная гонка 

Начало – 20:30 по московскому времени. Прямая трансляция – на «Матч ТВ». 

Старт-лист

1. Евгений Емерхонов

4. Кирилл Бажин 

5. Кирилл Стрельцов

7. Никита Поршнев 

8. Александр Логинов

9. Антон Бабиков

10. Иван Колотов

16. Петр Пащенко 

18. Василий Томшин 

22. Эдуард Латыпов 

24. Даниил Серохвостов 

26. Рустам Каюмов 

28. Карим Халили 

32. Антон Смольский (Беларусь)

34. Александр Поварницын 

35. Дмитрий Лазовский 

36. Ильназ Мухамедзянов 

38. Денис Иродов 

42. Андрей Вьюхин 

Полный старт-лист здесь. 

Расписание трансляций Кубка сильнейших по биатлону в Раубичах

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
logoАлександр Логинов
logoНикита Поршнев
logoКирилл Стрельцов
Евгений Емерхонов
Кирилл Бажин
logoЭдуард Латыпов
logoАнтон Бабиков
logoВасилий Томшин
logoПетр Пащенко
logoКарим Халили
logoДаниил Серохвостов
Антон Смольский
Рустам Каюмов
logoАлександр Поварницын
logoДмитрий Лазовский
Андрей Вьюхин
Денис Иродов
Ильназ Мухамедзянов
сборная Беларуси
Иван Колотов
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Кубок сильнейших спортсменов
результаты
logoсборная России
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