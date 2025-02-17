Кубок сильнейших. Индивидуальная гонка. Бажин стартует 4-м, Поршнев – 7-м, Логинов – 8-м, Бабиков – 9-м, Латыпов – 22-м, Серохвостов – 24-м, Халили – 28-м, Смольский – 32-м
18 февраля на Кубке сильнейших спортсменов пройдет мужская индивидуальная гонка.
Альфа-Банк Кубок сильнейших спортсменов
Раубичи, Беларусь
Мужчины
Индивидуальная гонка
Начало – 20:30 по московскому времени. Прямая трансляция – на «Матч ТВ».
Старт-лист
4. Кирилл Бажин
10. Иван Колотов
16. Петр Пащенко
18. Василий Томшин
22. Эдуард Латыпов
26. Рустам Каюмов
28. Карим Халили
32. Антон Смольский (Беларусь)
38. Денис Иродов
42. Андрей Вьюхин
Полный старт-лист здесь.
Расписание трансляций Кубка сильнейших по биатлону в Раубичах
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
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