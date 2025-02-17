18 февраля на Кубке сильнейших спортсменов пройдет мужская индивидуальная гонка.

Альфа-Банк Кубок сильнейших спортсменов

Раубичи, Беларусь

Мужчины

Индивидуальная гонка

Начало – 20:30 по московскому времени. Прямая трансляция – на «Матч ТВ».

Старт-лист

1. Евгений Емерхонов

4. Кирилл Бажин

5. Кирилл Стрельцов

7. Никита Поршнев

8. Александр Логинов

9. Антон Бабиков

10. Иван Колотов

16. Петр Пащенко

18. Василий Томшин

22. Эдуард Латыпов

24. Даниил Серохвостов

26. Рустам Каюмов

28. Карим Халили

32. Антон Смольский (Беларусь)

34. Александр Поварницын

35. Дмитрий Лазовский

36. Ильназ Мухамедзянов

38. Денис Иродов

42. Андрей Вьюхин

Полный старт-лист здесь.

Расписание трансляций Кубка сильнейших по биатлону в Раубичах