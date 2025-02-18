«Атлетико» о расследовании RFEF в отношении судьи Монтеро: «Машина перемалывает все на своем пути. Посмотрим, кто вершит правосудие, зная, что может стать следующим»

«Атлетико» отреагировал на расследование в отношении судьи Хосе Мунуэры Монтеро.

Ранее стало известно , что Комитет по соответствию Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) начал расследование внефутбольной деятельности Мунуэры Монтеро.

Утверждалось, что учрежденная арбитром компания Talentus Sports, специализирующаяся на консалтинге и спортивном менеджменте, предположительно сотрудничает с Ла Лигой, УЕФА, RFEF и некоторыми клубами из Испании и других европейских стран, в частности, с «Атлетико», «Манчестер Сити», «Астон Виллой» и «ПСЖ».

В своем аккаунте в твиттере «Атлетико» опубликовал сообщение с хэштегом #StopAcosoArbitralYa (#ХватитПреследоватьСудей), в котором отметил RFEF, Технический комитет судей (CTA), Ла Лигу и Высший совет по спорту (CSD).

«Машина работает уже несколько недель, перемалывая все, что попадается на ее пути.

Посмотрим, кто этот храбрец, который вершит правосудие, зная, что может стать следующим», – говорится в сообщении клуба.

Напомним, Мунуэра Монтеро работал в качестве главного арбитра на матче «Реала» и «Осасуны» в 24-м туре Ла Лиги (1:1). В 1-м тайме встречи рефери удалил Джуда Беллингема за нецензурное выражение в первом тайме, а во 2-м тайме назначил пенальти в пользу «Осасуны» за фол Эдуардо Камавинга на Анте Будимире. Сообщалось , что Мунуэра Монтеро не получит назначений в 25-м туре.

«Атлетико» – академии испанского языка на фоне жалоб «Реала» на судейство: «Давить», «запугивать», «принуждать», «влиять», «навязывать» – объясните нам нюансы этих глаголов»