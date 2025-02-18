«Атлетико» о расследовании RFEF в отношении судьи Монтеро: «Машина перемалывает все на своем пути. Посмотрим, кто вершит правосудие, зная, что может стать следующим»
Ранее стало известно, что Комитет по соответствию Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) начал расследование внефутбольной деятельности Мунуэры Монтеро.
Утверждалось, что учрежденная арбитром компания Talentus Sports, специализирующаяся на консалтинге и спортивном менеджменте, предположительно сотрудничает с Ла Лигой, УЕФА, RFEF и некоторыми клубами из Испании и других европейских стран, в частности, с «Атлетико», «Манчестер Сити», «Астон Виллой» и «ПСЖ».
В своем аккаунте в твиттере «Атлетико» опубликовал сообщение с хэштегом #StopAcosoArbitralYa (#ХватитПреследоватьСудей), в котором отметил RFEF, Технический комитет судей (CTA), Ла Лигу и Высший совет по спорту (CSD).
«Машина работает уже несколько недель, перемалывая все, что попадается на ее пути.
Посмотрим, кто этот храбрец, который вершит правосудие, зная, что может стать следующим», – говорится в сообщении клуба.
Напомним, Мунуэра Монтеро работал в качестве главного арбитра на матче «Реала» и «Осасуны» в 24-м туре Ла Лиги (1:1). В 1-м тайме встречи рефери удалил Джуда Беллингема за нецензурное выражение в первом тайме, а во 2-м тайме назначил пенальти в пользу «Осасуны» за фол Эдуардо Камавинга на Анте Будимире. Сообщалось, что Мунуэра Монтеро не получит назначений в 25-м туре.
«Атлетико» – академии испанского языка на фоне жалоб «Реала» на судейство: «Давить», «запугивать», «принуждать», «влиять», «навязывать» – объясните нам нюансы этих глаголов»
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