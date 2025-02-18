«Зенит» готов заплатить около 18 млн евро за хавбека «Крузейро» Перейру (Globo)

Названа сумма, которую «Зенит» может заплатить за Матеуса Перейру.

Ранее стало известно , что российский клуб сделал предложение о трансфере атакующего полузащитника «Крузейро».

По информации Globo, представители игрока связались с бразильским клубом, чтобы обсудить предложение. Если хавбека устроят условия контракта, «Крузейро» ускорит переговоры с сине-бело-голубыми.

«Зенит » готов заплатить сумму, близкую к той, которую предлагал за Жерсона Сантоса из «Фламенго » – около 18 млн евро. «Крузейро » принадлежит 50% прав на Перейру.

Ожидается, что футболист примет решение уже во вторник, поскольку у клубов мало времени для достижения договоренности и оформления бюрократических процедур. Трансферное окно в России закрывается 20 февраля.

В 2024 году Перейра провел 34 матча в чемпионате Бразилии, отличившись 8 голами и 7 ассистами. Статистику 28-летнего игрока можно найти здесь .