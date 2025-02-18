Судья Монтеро о расследовании RFEF: «Давление на арбитров стало очевидным, в этот раз главный герой – я. Talentus Sports не выставляла счетов спортивным организациям. Подам иски к СМИ за ложь»

Судья Хосе Мунуэра Монтеро отреагировал на расследование RFEF.

Ранее стало известно, что Комитет по соответствию Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) начал расследование внефутбольной деятельности Мунуэры Монтеро. Сообщалось, что учрежденная арбитром компания Talentus Sports, специализирующаяся на консалтинге и спортивном менеджменте, предположительно сотрудничает с Ла Лигой, УЕФА, RFEF и некоторыми клубами из Испании и других европейских стран, в частности, с «Атлетико», «Манчестер Сити», «Астон Виллой» и «ПСЖ».

«В последние месяцы стало очевидным чрезмерное давление на судейский коллектив, в последний раз главным действующим лицом стал я.

Компания Talentus Sports Speakers, принадлежащая Хосе Луису Мунуэре, с момента своего создания не выставляла счета никаким спортивным организациям, будь то клубы, федерации или компании спортивной индустрии. Эта компания, начавшая свою деятельность менее года назад, направлена на то, чтобы разные спортсмены могли передавать различным организациям спортивные ценности, рассказывая о своем личном опыте.

На Linkedin Talentus Sports стремится повысить ценность потенциальных участников бесед, в основном молодых аспирантов, ищущих свою первую профессиональную возможность, путем публикации многочисленных предложений о работе, опубликованных в этой социальной сети. Так были распространены сотни объявлений о вакансиях, опубликованных самими компаниями или спортивными организациями, которые перенаправляются непосредственно на профиль Linkedin каждой из организаций.

Во всех случаях это происходило без какой-либо компенсации со стороны компаний, клубов или организаций, с которыми даже не связывались и не получали каких-либо коммерческих предложений.

Я планирую подать соответствующие гражданские и уголовные иски в отношении СМИ, которые намеренно или опрометчиво распространили неверную, заведомо ложную или предвзятую информацию, нанеся непоправимый ущерб профессиональному престижу, собственной репутации и репутации судейской коллегии, а также моей личной жизни», – говорится в заявлении Монтеро в соцсети.

Судью, удалившего Беллингема, подозревают в коррупции. Похоже, он нелегально связан с УЕФА и Ла Лигой