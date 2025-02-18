Кузнецов и Хохлачев – самые переоцененные игроки КХЛ по версии генменеджеров клубов. Радулов и Ткачев из «Авангарда» получили по 1 голосу

Евгений Кузнецов и Александр Хохлачев – самые переоцененные игроки КХЛ.

В анонимном голосовании, которое проводилось «Спорт-Экспрессом » с середины октября до начала января, приняли участие представители 22 клубов Фонбет Чемпионата КХЛ из 23.

«Локомотив» проигнорировал участие в проекте.

Шесть руководителей клубов назвали самым переоцененным игроком лиги форварда СКА Евгения Кузнецова. Столько же голосов получил форвард Александр Хохлачев , сменивший «Амур» на «Сочи » по ходу сезона.

Три голоса получил форвард «Металлурга » Никита Михайлис, столько же руководителей воздержались от ответа.

По одному голосу получили форварды Алекс Гальченюк («Амур »), Дамир Жафяров («Барыс»), Александр Радулов («Локомотив») и Владимир Ткачев («Авангард»).

Ткачев из «Авангарда» стал самым дорогим игроком КХЛ с зарплатой 120 млн рублей в год. Буше – 2-й, Яшкин – 3-й, Гальченюк – 7-й, Михайлис – 8-й, хоккеистов СКА нет в топ-10 («СЭ»)