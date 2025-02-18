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Кузнецов и Хохлачев – самые переоцененные игроки КХЛ по версии генменеджеров клубов. Радулов и Ткачев из «Авангарда» получили по 1 голосу

Евгений Кузнецов и Александр Хохлачев – самые переоцененные игроки КХЛ.

В анонимном голосовании, которое проводилось «Спорт-Экспрессом» с середины октября до начала января, приняли участие представители 22 клубов Фонбет Чемпионата КХЛ из 23.

«Локомотив» проигнорировал участие в проекте.

Шесть руководителей клубов назвали самым переоцененным игроком лиги форварда СКА Евгения Кузнецова. Столько же голосов получил форвард Александр Хохлачев, сменивший «Амур» на «Сочи» по ходу сезона. 

Три голоса получил форвард «Металлурга» Никита Михайлис, столько же руководителей воздержались от ответа. 

По одному голосу получили форварды Алекс Гальченюк («Амур»), Дамир Жафяров («Барыс»), Александр Радулов («Локомотив») и Владимир Ткачев («Авангард»). 

Ткачев из «Авангарда» стал самым дорогим игроком КХЛ с зарплатой 120 млн рублей в год. Буше – 2-й, Яшкин – 3-й, Гальченюк – 7-й, Михайлис – 8-й, хоккеистов СКА нет в топ-10 («СЭ»)

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Спорт-Экспресс»
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