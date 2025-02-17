Фиаско «МЮ», Петросян выиграла в финале Гран-при России, победы «Ювентуса» и «Ливерпуля», рекорд Йоханнеса Бо, «Реал» хочет аннулировать красную Джуда, «Салават» в плей-офф и другие новости

1. В АПЛ «Манчестер Юнайтед» проиграл «Тоттенхэму» в гостях (0:1) и опустился на 15-е место . «МЮ» проиграл 8 из 14 матчей АПЛ при Амориме и забил 28 голов в чемпионате – меньше лишь у 4 клубов.

«Ливерпуль» одолел «Вулверхэмптон» (2:1), хотя и провел второй тайм без ударов , и на 7 очков опережает «Арсенал» перед играми с «Виллой», «Ман Сити» и «Ньюкаслом». У Салаха, который вновь забил, 47 (28+19) очков в 36 матчах сезона за «Ливерпуль» во всех турнирах.

2. Аделия Петросян победила в финале Гран-при России по фигурному катанию, Горбачева – 2-я, Фролова – 3-я, Муравьева – 4-я, Акатьева – 11-я. Анастасия Мишина и Александр Галлямов стали первым в парном катании, Хабибуллина и Княжук – 2-е, Бойкова и Козловский – 3-и. Василиса Кагановская и Максим Некрасов выиграли в танцах на льду, Пасечник и Чиризано – 2-е, Щербакова и Гончаров – 3-и.

3. «Ювентус» вырвал победу у «Интера» (1:0) в дерби Италии. Единственный гол на 74-й минуте забил Франсишку Консейсау. Таким образом, «Наполи» на 2 очка опережает «Интер» после 25-го тура Серии А, «Аталанта» отстает на 5 баллов, а «Юве» впервые с октября ворвался в топ-4 .

4. В Фонбет чемпионате КХЛ «Салават» обыграл «Локомотив» в овертайме, «Авангард» победил «Ак Барс». Уфимцы вышли в плей-офф – это третий участник Кубка Гагарина-2025.

5. Йоханнес Бо победил в гонке преследования на чемпионате мира по биатлону в Ленцерхайде, Райт – 2-й, Перро – 3-й, Лагрейд – 4-й. Йоханнес Бо выиграл 40-ю медаль ЧМ в карьере, он превзошел рекорд Бьорндалена и Фуркада по количеству личных побед на чемпионатах мира.

Немка Франциска Пройс выиграла в женской гонке, Эльвира Оберг – 2-я, Брезаз-Буше – 3-я.

6. «Реал» потребует аннулировать красную Беллингема в матче с «Осасуной». В клубе считают, что судья ошибся в протоколе, написав, что Джуд сказал ему «иди на ###». Кромке того, в «Реале» считают судейство в матчах с «Атлетико» и «Осасуной» реакцией на жалобу клуба , пишет Marca. По данным As, игроки «Реала» испытывают «бессилие и отчаяние» по поводу судейства в Ла Лиге, в раздевалке объясняют «предвзятостью» решения арбитров в последних матчах.

7. Норвежец Пол Гульберг победил в коньковом масс-старте на Кубке мира по лыжам, Шумахер – 2-й, Амундсен – 3-й.

Американка Джесси Диггинс выиграла женскую гонку , Хайди Венг – 2-я, Андерссон – 3-я.

8. Арендованный у «МЮ» Антони забил за «Бетис» в третьем матче подряд – «Сосьедаду» Арсена Захаряна. Бразильца вновь признали лучшим игроком встречи – в третьем из трех матчей за «Бетис» в Ла Лиге.

9. Трансферные новости. «Бешикташ» отклонил предложение «Спартака» о трансфере Жедсона за 25 млн евро. «Зенит» предложил 18 млн евро за Жерсона, но «Фламенго» отказывается вести переговоры. Лоррана в ЦСКА тоже, по всей видимости, не будет .

10. Матч звезд НБА. Команда Шака справилась с командой Чака в финале, Стеф Карри – MVP .

11. Федор Чалов забил 5-й гол за ПАОК – пяткой через 2 минуты после выхода на замену. У форварда также 4 ассиста за 31 матч.

12. Конор Макгрегор намекнул на подписание Федора Емельяненко в Bare Knuckle FC.

13. «Реал» уволит Анчелотти, если не выиграет ЛЧ или Ла Лигу, пишет Relevo. При этом Карло ценят в клубе и предлагают вернуться по окончании карьеры.

14. Властимил Петржела приглашен на 100-летний юбилей «Зенита»: «Не знаю, какая будет ситуация. Меня бы задавили, если бы полетел в Россию».

15. Матч всех звезд Единой лиги ВТБ. «Хозяева» одержали победу над «Гостями». Форвард ЦСКА Никита Курбанов был признан самым ценным игроком встречи.

16. Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов на французском дал комментарий после игры с «Тулузой»: «Трудная, но важная победа. Для меня был спокойный матч».

Цитаты дня.

Экс-директор «Барсы» Фрейша о «Реале»: «Они так привыкли жульничать, что расстраиваются, когда их судят по правилам . Комично слышать вопли самого успешного клуба в истории»

Ирина Роднина: «Почему депутаты-учителя и журналисты нормально, а спортсмены – нет? У нас что, есть табу на спортсменов?»

«Да пусть идет на хер» . Анчелотти выругался после желтой в матче с «Осасуной», когда арбитр Монтеро отошел от скамейки

Аморим про 0:1 с «Тоттенхэмом»: «Разница в том, что они забили, а «МЮ» – нет . Меня беспокоит наше место в таблице, а не мое положение. Я уверен в своей работе и просто хочу побеждать»

Кафу не считает Роналду лучшим футболистом в истории: «Криштиану был лучшим шесть-семь лет . Но надо помнить про Марадону, Пеле, Платини, Беккенбауэра и Гарринчу»