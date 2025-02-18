Глушаков о сексе перед матчами: «Мне не мешало»
Денис Глушаков рассказал, влияет ли на игру секс перед матчами.
«У всех организмы и физиология разные. Каждый футболист – профессионал и знает сам, как ему лучше готовиться.
Мне рассказывали взрослые товарищи, например, Сережа Гуренко, что Капелло в «Роме» разрешал выпить один-два бокала вина со стейком перед игрой. Ничего такого в этом.
Вообще тренеры могут запрещать, но футболисты заезжают на базу за день или два до игры, чтобы отдыхали и готовились. Но бывают такие матчи или сборы, когда разрешают брать жен, семьи.
Как раз кто-то себя может проверить, можно или нельзя. Мне лично это не мешало», – сказал бывший полузащитник «Спартака» и сборной России.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Legalbet
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