«Милан» – «Фейеноорд». Онлайн-трансляция начнется 20:45
«Милан» принимает «Фейеноорд» в ответном стыковом матче Лиги чемпионов.
Спортс’‘ проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 20:45 по московскому времени.
Первый матч: 0:1
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
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