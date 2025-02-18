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«Милан» – «Фейеноорд». Онлайн-трансляция начнется 20:45

«Милан» принимает «Фейеноорд» в ответном стыковом матче Лиги чемпионов.

Спортс’‘ проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 20:45 по московскому времени.

Первый матч: 0:1

Таблица ЛЧ

Статистика ЛЧ

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
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