«Спартак» отдал Зиньковского «Крыльям Советов» в аренду до конца сезона

Антон Зиньковский покинул «Спартак».

Московский клуб объявил о переходе 28-летнего полузащитника в «Крылья Советов » на правах аренды до конца сезона.

В этом сезоне Зиньковский провел семь матчей в Мир РПЛ и не отметился результативными действиями, проводя на поле в среднем 36 минут.

Статистику хавбека, ранее уже выступавшего за «Крылья», можно найти здесь .