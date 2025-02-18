«Спартак» отдал Зиньковского «Крыльям Советов» в аренду до конца сезона
Антон Зиньковский покинул «Спартак».
Московский клуб объявил о переходе 28-летнего полузащитника в «Крылья Советов» на правах аренды до конца сезона.
В этом сезоне Зиньковский провел семь матчей в Мир РПЛ и не отметился результативными действиями, проводя на поле в среднем 36 минут.
Статистику хавбека, ранее уже выступавшего за «Крылья», можно найти здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Спартака»
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