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«Арсенал» – «Эвертон». Онлайн-трансляция начнется в 18:00

«Арсенал» примет «Эвертон» в 16-м туре АПЛ.

Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 18:00 по московскому времени.

Таблица АПЛ

Статистика АПЛ

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
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