Ротенберг о «СКА-Арене» и КПК: «Лучшая арена в мире, лучше, чем в США или Канаде. Коллеги из Дубая, Абу-Даби, Турции говорят, что здесь атмосфера лучше, чем на любом ЧМ. Полные трибуны – радостно до слез»
Роман Ротенберг считает, что «СКА-Арена» лучше, чем любая другая арена в мире.
Сегодня «Россия 25» обыграла сборную Беларуси (4:3 ОТ) в матче Кубка Первого канала.
«Хочу в первую очередь поблагодарить наших болельщиков. Полные трибуны – до слез радостно, как люди болеют на арене. Такую энергию дают нашим ребятам, все объединяются вокруг сборной.
Сюда приехали наши коллеги из Дубая, Абу-Даби, Турции. Все говорят в один голос, что здесь лучше атмосфера, чем на любом чемпионате мира.
В принципе, это и понятно, потому что на чемпионатах мира на таких аренах не играют. Это лучшая арена в мире, лучше, чем в США или Канаде», – сказал главный тренер «России 25» и СКА Роман Ротенберг.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт ФХР
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