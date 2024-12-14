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Лыжи. Кубок России. Большунов, Устюгов, Филимонов, Митрошин, Коростелев, Терентьев, Ардашев пробегут в квалификации спринта свободным стилем

14 декабря Большунов и Устюгов выступят в спринте на Кубке России по лыжным гонкам.

Кубок России по лыжным гонкам

3-й этап

Чусовой

Мужчины

Спринт, свободный стиль 

Начало квалификации – 9.30 по московскому времени, начало финалов – 11.00 по московскому времени. Прямая трансляция – здесь.

Старт-лист 

4. Иван Якимушкин

5. Егор Митрошин 

6. Александр Терентьев 

8. Антон Тимашов 

11. Иван Горбунов 

13. Павел Соловьев 

14. Илья Порошкин 

15. Александр Большунов 

16. Алексей Червоткин 

17. Александр Гребенько 

18. Сергей Волков 

19. Илья Семиков 

20. Андрей Мельниченко 

21. Евгений Семяшкин

23. Денис Спицов 

24. Сергей Ардашев 

28. Савелий Коростелев 

29. Артем Мальцев 

32. Сергей Устюгов 

34. Дмитрий Жуль 

36. Денис Филимонов 

37. Андрей Краснов 

38. Виктор Жуль 

41. Ермил Вокуев 

51. Глеб Ретивых  

Полный старт-лист здесь. 

Расписание третьего этапа Кубка России по лыжным гонкам в Чусовом

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
logoКубок России
logoАлександр Терентьев
logoИван Якимушкин
logoАлександр Большунов
logoИван Горбунов
Илья Порошкин
logoАнтон Тимашов
logoАлексей Червоткин
logoАндрей Мельниченко
logoИлья Семиков
logoДенис Спицов
logoАртем Мальцев
logoСергей Ардашев
logoСавелий Коростелев
logoСергей Устюгов
logoДмитрий Жуль
logoВиктор Жуль
logoАндрей Краснов
logoГлеб Ретивых
logoЕрмил Вокуев
спринт
результаты
logoсборная России (лыжные гонки)
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