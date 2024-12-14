Лыжи. Кубок России. Большунов, Устюгов, Филимонов, Митрошин, Коростелев, Терентьев, Ардашев пробегут в квалификации спринта свободным стилем
14 декабря Большунов и Устюгов выступят в спринте на Кубке России по лыжным гонкам.
Кубок России по лыжным гонкам
3-й этап
Чусовой
Мужчины
Спринт, свободный стиль
Начало квалификации – 9.30 по московскому времени, начало финалов – 11.00 по московскому времени. Прямая трансляция – здесь.
Старт-лист
5. Егор Митрошин
11. Иван Горбунов
13. Павел Соловьев
14. Илья Порошкин
17. Александр Гребенько
18. Сергей Волков
19. Илья Семиков
21. Евгений Семяшкин
23. Денис Спицов
24. Сергей Ардашев
29. Артем Мальцев
32. Сергей Устюгов
34. Дмитрий Жуль
36. Денис Филимонов
37. Андрей Краснов
38. Виктор Жуль
41. Ермил Вокуев
51. Глеб Ретивых
Полный старт-лист здесь.
Расписание третьего этапа Кубка России по лыжным гонкам в Чусовом
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
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