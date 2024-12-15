  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Кучеров вышел на 6-е место по очкам в НХЛ среди россиян (919), опередив Дацюка. До идущего 5-м Ковалева – 110 баллов
15

Кучеров вышел на 6-е место по очкам в НХЛ среди россиян (919), опередив Дацюка. До идущего 5-м Ковалева – 110 баллов

Никита Кучеров вышел на 6-е место по очкам в НХЛ среди россиян (919).

Форвард «Тампы» сделал 2 результативные передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сиэтлом» (5:1). 

На счету 31-летнего россиянина стало 46 (14+32) очков в 26 играх в текущем сезоне при полезности «+10». Он делит 2-е место в гонке бомбардиров лиги. 

За карьеру в рамках регулярок у Никиты 919 (334+585) очков в 751 игре. Он вышел на чистое 6-е место в списке лучших российских бомбардиров в истории лиги, обогнав Павла Дацюка (918 очков в 953 играх). 

В топ-5 входят Александр Овечкин («Вашингтон», 1575 в 1444), Евгений Малкин («Питтсбург», 1321 в 1177), Сергей Федоров (1179 в 1248), Александр Могильный (1032 в 990) и Алексей Ковалев (1029 в 1316).

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Quant Hockey
logoТампа-Бэй
рейтинги
logoЕвгений Малкин
logoСергей Федоров
logoАлександр Овечкин
logoПавел Дацюк
logoАлексей Ковалев
logoАлександр Могильный
logoНикита Кучеров
logoНХЛ
logoСиэтл
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Кучеров – 7-й россиянин, набравший 900+ очков в НХЛ. До Дацюка – 16 баллов
422 ноября, 04:46
Кучеров вышел на 7-е место по очкам в НХЛ среди россиян (877), опередив Ковальчука. До Дацюка – 41 балл
3412 октября, 03:10
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Капризов делит с Пойнтом 2-е место в гонке снайперов НХЛ – у обоих по 20 шайб. Лидирует Драйзайтль с 22 голами
143 минуты назад
НХЛ. «Вашингтон» обыграл «Баффало», «Питтсбург» уступил «Оттаве», «Рейнджерс» проиграли «Лос-Анджелесу», «Миннесота» победила «Филадельфию»
402сегодня, 05:45
Маккиннон первым в сезоне НХЛ набрал 50 очков – в 32 играх. Он лидирует в гонке бомбардиров, отрыв от Рантанена и Кучерова – 4 балла
24сегодня, 05:35
Кубок Первого канала. «Россия 25» против Казахстана, Беларусь сыграет со сборной мира КХЛ
4сегодня, 05:10
«Вашингтон» выиграл 8 из 9 последних матчей и идет на 2-м месте в общей таблице НХЛ. По % набранных очков – на 1-м
16сегодня, 04:20
Марченко забил «Анахайму», став 3-й звездой матча. У него 11+17 в 30 играх
1сегодня, 02:47Видео
Хмелевски о России на ЧМ: «Одна из лучших хоккейных держав на международной арене. Медаль могли бы запросто заработать»
4вчера, 22:04
Мичков не дал Конекны забить «Миннесоте», подставив клюшку на линии ворот Флери
124вчера, 21:58Видео
Капризов забил 2 гола «Филадельфии» и обошел Кучерова в гонке бомбардиров НХЛ. У форварда «Миннесоты» 45 очков в 29 играх
28вчера, 21:42Видео
Ротенберг о «России 25» на КПК: «У нас все звенья сбалансированные. Игра в клубе и сборной – разные вещи, другой уровень. Нужен сильнейший состав, чтобы закрепить успех»
5вчера, 21:26
Ко всем новостям
Последние новости
Вратарь «Ванкувера» Демко пропустил 9 шайб в 2 матчах в этом сезоне. Он отразил 23 из 28 бросков в игре с «Бостоном»
13 минут назад
Сергачев сделал 2 передачи в матче с «Сан-Хосе», вторую – на победный гол на 59:16. У него 22 очка в 30 играх
28 минут назад
Блэквуд отразил 37 из 39 бросков «Нэшвилла» в дебютном матче за «Колорадо». Его признали 1-й звездой встречи
1сегодня, 05:30
«Сент-Луис» готов обменять Саада. Форвард остался в запасе в матче с «Далласом»
сегодня, 04:55
«Сент-Луис» выменял Фаулера и выбор в 4-м раунде драфта у «Анахайма», отдав Биакабутуку и выбор во 2-м раунде
7сегодня, 04:45
«Баффало» проиграл 9 матчей подряд – 7-я из худших серий без побед в истории клуба. «Сэйбрс» идут на 15-м месте на Востоке
1сегодня, 04:30
Бучневич продлил серию игр с очками до 8 – 0+1 с «Далласом». У него 2+6 на отрезке и 20 баллов в 29 матчах в сезоне
сегодня, 03:58
Наместников забил «Монреалю» – в пустые ворота. У него 8+10 в 32 играх в сезоне
сегодня, 03:46Видео
«Эдмонтон» выиграл 5 матчей подряд при разнице шайб 25:10. Клуб идет на 5-м месте на Западе
1сегодня, 03:34
«Лос-Анджелес» выиграл 7 из 8 последних матчей при разнице шайб 27:12 и идет в топ-4 на Западе. У «Рейнджерс» 9 поражений в 12 играх – клуб вне зоны плей-офф
1сегодня, 03:22
Рекомендуем