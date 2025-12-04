В «Реале» серьезно обеспокоены травмами Трента и Камавинга (Marca)
Травмы Трента и Камавинга вызвали беспокойство в «Реале».
В «Реале» обеспокоены травмами Трента Александер-Арнолда и Эдуардо Камавинга.
Оба игрока получили повреждения во вчерашнем матче Ла Лиги с «Атлетиком» (3:0). Трента заменили на 55-й минуте, Камавинга – на 69-й.
Как сообщает Marca, после первоначального обследования в «Реале» обеспокоены травмами обоих игроков. Сегодня Трент и Камавинга пройдут дополнительное обследование, по результатам которого будут установлены окончательные диагнозы.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Marca
