В «Реале» серьезно обеспокоены травмами Трента и Камавинга (Marca)

Травмы Трента и Камавинга вызвали беспокойство в «Реале».

В «Реале» обеспокоены травмами Трента Александер-Арнолда и Эдуардо Камавинга .

Оба игрока получили повреждения во вчерашнем матче Ла Лиги с «Атлетиком » (3:0). Трента заменили на 55-й минуте, Камавинга – на 69-й.

Как сообщает Marca, после первоначального обследования в «Реале » обеспокоены травмами обоих игроков. Сегодня Трент и Камавинга пройдут дополнительное обследование, по результатам которого будут установлены окончательные диагнозы.