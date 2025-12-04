48

В «Реале» серьезно обеспокоены травмами Трента и Камавинга (Marca)

Травмы Трента и Камавинга вызвали беспокойство в «Реале».

В «Реале» обеспокоены травмами Трента Александер-Арнолда и Эдуардо Камавинга.

Оба игрока получили повреждения во вчерашнем матче Ла Лиги с «Атлетиком» (3:0). Трента заменили на 55-й минуте, Камавинга – на 69-й.

Как сообщает Marca, после первоначального обследования в «Реале» обеспокоены травмами обоих игроков. Сегодня Трент и Камавинга пройдут дополнительное обследование, по результатам которого будут установлены окончательные диагнозы.

Кто выиграет ЧМ-2026?25049 голосов
ИспанияСборная Испании по футболу
АнглияСборная Англии по футболу
ФранцияСборная Франции по футболу
БразилияСборная Бразилии по футболу
АргентинаСборная Аргентины по футболу
ГерманияСборная Германии по футболу
ПортугалияСборная Португалии по футболу
НидерландыСборная Нидерландов по футболу
Кто-то другойсборная Норвегии
