Аморим про 1+0 Куньи в 10 матчах: «Были проблемы, потому что он слишком много думал о статистике, поскольку не забивал. Матеус находится под другим давлением»
Рубен Аморим: Кунья много думал о статистике.
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим поделился мыслями по поводу игры Матеуса Куньи.
Футболист манкунианцев сделал одно результативное действие в 10 матчах АПЛ в этом сезоне.
«У Куньи были проблемы, потому что он слишком много думал о статистике, поскольку не забивал. Его влияние на команду очень важно для нас.
Но я думаю, что Кунье еще есть куда расти как в обороне, так и в нападении.
Он еще может прибавить. Он в другом клубе, под другим давлением. Он отлично с этим справился, но чувствует, что хочет забивать, хочет отдавать голевые передачи», – сказал Рубен Аморим.
Кто выиграет ЧМ-2026?25641 голос
Испания
Англия
Франция
Бразилия
Аргентина
Германия
Португалия
Нидерланды
Кто-то другой
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: The Times
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости