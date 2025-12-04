Аморим про 1+0 Куньи в 10 матчах: «Были проблемы, потому что он слишком много думал о статистике, поскольку не забивал. Матеус находится под другим давлением»

Рубен Аморим: Кунья много думал о статистике.

Главный тренер «Манчестер Юнайтед » Рубен Аморим поделился мыслями по поводу игры Матеуса Куньи .

Футболист манкунианцев сделал одно результативное действие в 10 матчах АПЛ в этом сезоне.

«У Куньи были проблемы, потому что он слишком много думал о статистике, поскольку не забивал. Его влияние на команду очень важно для нас.

Но я думаю, что Кунье еще есть куда расти как в обороне, так и в нападении.

Он еще может прибавить. Он в другом клубе, под другим давлением. Он отлично с этим справился, но чувствует, что хочет забивать, хочет отдавать голевые передачи», – сказал Рубен Аморим .