Андрей Аршавин: «Лучшим игрокам трудно уезжать из РПЛ, потому что в Европе их зарплаты не потянут. Кисляк и Батраков смогут себя проявить, думаю»
Андрей Аршавин: лучшим трудно уезжать из РПЛ из-за зарплат.
Бывший полузащитник «Арсенала», «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин считает, что российские футболисты не уезжают в Европу из-за высоких зарплат в Мир РПЛ.
«Я думаю, что Кисляков и Батраков смогут [проявить себя за границей].
Вижу ли я проблему в том, что другие российские игроки себя не проявляют? Да нет, не вижу. У [Александра] Головина же это получается.
Просто лучшим игрокам трудно уезжать [из России], потому что здесь они получают такие зарплаты, которые не потянут европейские клубы», – сказал Аршавин.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Р-Спорт»
