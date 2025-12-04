Андрей Аршавин: «Лучшим игрокам трудно уезжать из РПЛ, потому что в Европе их зарплаты не потянут. Кисляк и Батраков смогут себя проявить, думаю»

Андрей Аршавин: лучшим трудно уезжать из РПЛ из-за зарплат.

Бывший полузащитник «Арсенала», «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин считает, что российские футболисты не уезжают в Европу из-за высоких зарплат в Мир РПЛ .

«Я думаю, что Кисляков и Батраков смогут [проявить себя за границей].

Вижу ли я проблему в том, что другие российские игроки себя не проявляют? Да нет, не вижу. У [Александра] Головина же это получается.

Просто лучшим игрокам трудно уезжать [из России], потому что здесь они получают такие зарплаты, которые не потянут европейские клубы», – сказал Аршавин.