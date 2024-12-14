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Кубок мира. Йоханнес Бо, Лагрейд, Фабьен Клод, Стремсхайм, Сорум, Самуэльссон, Улдал, Наврат пробегут гонку преследования

14 декабря мужчины пробегут гонку преследования на 2-м этапе Кубка мира по биатлону.

Кубок мира по биатлону-2024/25

2-й этап

Хохфильцен, Австрия

Мужчины, гонка преследования

Начало – 18.45 по московскому времени, прямая трансляция – на Okko. 

Старт-лист 

1. Йоханнес Бо (Норвегия) 

2. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 4,0

3. Фабьен Клод (Франция) – 7,0

4. Эндре Стремсхайм (Норвегия) – 7,0

5. Вебьорн Сорум (Норвегия) – 20,2

6. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 21,0

7. Мартин Улдал (Норвегия) – 22,0

8. Филипп Наврат (Германия) – 22,0 

9. Никлас Хартвег (Швейцария) – 33,0

10. Кэмпбелл Райт (США) – 41,0

11. Томмазо Джакомель (Италия) – 43,0

12. Мартин Понсилуома (Швеция) – 43,0

13. Эрик Перро (Франция) – 45,0 

14. Эмильен Жаклен (Франция) – 50,9...

15. Дмитрий Пидручный (Украина) – 1.00,0

24. Тарьей Бо (Норвегия) – 1.13,0

Полный старт-лист здесь

Расписание второго этапа Кубка мира по биатлону в Хохфильцене

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
logoКубок мира по биатлону
logoХохфильцен
logoЙоханнес Бо
logoСтурла Хольм Лагрейд
logoСебастьян Самуэльссон
logoФабьен Клод
logoЭндре Стремсхайм
logoВебьорн Сорум
logoНиклас Хартвег
logoКэмпбелл Райт
logoФилипп Наврат
logoМартин Понсилуома
logoТоммазо Джакомель
logoЭмильен Жаклен
logoДмитрий Пидручный
logoЭрик Перро
logoТарьей Бо
logoсборная Швейцарии
logoсборная Норвегии
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logoсборная Швеции
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logoсборная Франции
logoсборная Италии по биатлону
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