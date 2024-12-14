Кубок мира. Йоханнес Бо, Лагрейд, Фабьен Клод, Стремсхайм, Сорум, Самуэльссон, Улдал, Наврат пробегут гонку преследования
Кубок мира по биатлону-2024/25
2-й этап
Хохфильцен, Австрия
Мужчины, гонка преследования
Начало – 18.45 по московскому времени, прямая трансляция – на Okko.
Старт-лист
1. Йоханнес Бо (Норвегия)
2. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 4,0
3. Фабьен Клод (Франция) – 7,0
4. Эндре Стремсхайм (Норвегия) – 7,0
5. Вебьорн Сорум (Норвегия) – 20,2
6. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 21,0
7. Мартин Улдал (Норвегия) – 22,0
8. Филипп Наврат (Германия) – 22,0
9. Никлас Хартвег (Швейцария) – 33,0
10. Кэмпбелл Райт (США) – 41,0
11. Томмазо Джакомель (Италия) – 43,0
12. Мартин Понсилуома (Швеция) – 43,0
13. Эрик Перро (Франция) – 45,0
14. Эмильен Жаклен (Франция) – 50,9...
15. Дмитрий Пидручный (Украина) – 1.00,0
24. Тарьей Бо (Норвегия) – 1.13,0
Полный старт-лист здесь.
Расписание второго этапа Кубка мира по биатлону в Хохфильцене
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