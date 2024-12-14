Вратарю «Бохума» Древесу попали в голову зажигалкой в конце игры с «Унионом», матч прерывали на 28 минут. Голкипер уехал в больницу – в воротах доигрывал форвард Хофманн

В конце игры «Унион» – «Бохум» произошел скандальный инцидент.

В добавленное ко второму тайму время при счете 1:1 вратарь гостей Патрик Древес пострадал от брошенной ему в голову зажигалки.

Главный судья Мартин Петерсен принял решение остановить матч и увел команды с поля. Потрясенному Древесу потребовалось сопровождение. Bild передает , что футболист был сразу отправлен в больницу.

После 28-минутной паузы было решено продолжить матч. «Бохум », использовавший все доступные замены и уже игравший вдесятером после удаления Кодзи Мийоси , был вынужден отправить в ворота нападающего Филиппа Хофманна.

Обе команды решили не предпринимать атакующих действий до окончания матча. Встреча завершилась вничью.

Bild отмечает, что после игры капитан «Униона » Кристофер Триммель отправился поговорить с ультрас. С трибуны во время разговора доносился свист.

Также подчеркивается, что во время паузы служба безопасности стадиона заходила в сектор в поисках человека, бросившего зажигалку.

Фото: Andreas Gora/dpa/Global Look Press