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Ландо Норрис: «Беру назад слова «просто удача, а не талант» о Ферстаппене в Бразилии»

Норрис выразил сожаление о резкой оценке победы Ферстаппена.

Пилот «Макларена» Ландо Норрис прокомментировал эмоциональное высказывание о сопернике из «Ред Булл» Максе Ферстаппене, сказанное после победного для нидерландца Гран-при Сан-Паулу.

На церемонии вручения призов ФИА был показан ролик, посвященный сезону-2024 «Формулы-1». В видео включили фразу Норриса, который произнес: «Это не талант, просто удача».

Через несколько минут Ландо пригласили на сцену для получения приза за второе место по итогам сезона.

«В первую очередь я беру назад тот комментарий, когда я сказал «просто удача, а не талант». Вы знаете, как пресса все выкручивает.

Прежде всего поздравляю Макса. То, что он сделал в этом году и, конечно, в Бразилии, было чем-то невероятным. Я первый признаю это, когда сражаюсь с ним. Сезон получился трудным. Я старался выдать свой максимум, но этого не хватило.

В то же время иногда я рад финишировать вторым за Максом – трудно выступить значительно лучше. Для меня это чудесный год, множество достижений. Я во многом прибавил, но также понимаю, что нужно поднять планку и сделать еще больше. Поэтому я с нетерпением жду следующего сезона», – сказал в своей речи британец.

Ферстаппен и «Макларен» получили чемпионские кубки за сезон-2024 в Руанде

«Ф-1» в трепете от мощи Ферстаппена: Это величие! Как Сенна! Одна из лучших гонок в истории!

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: PlanetF1
logoФИА
logoЛандо Норрис
logoФормула-1
logoРед Булл
logoМакс Ферстаппен
Гран-при Бразилии
logoМакларен
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