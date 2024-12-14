Ландо Норрис: «Беру назад слова «просто удача, а не талант» о Ферстаппене в Бразилии»

Норрис выразил сожаление о резкой оценке победы Ферстаппена.

Пилот «Макларена » Ландо Норрис прокомментировал эмоциональное высказывание о сопернике из «Ред Булл » Максе Ферстаппене , сказанное после победного для нидерландца Гран-при Сан-Паулу.

На церемонии вручения призов ФИА был показан ролик, посвященный сезону-2024 «Формулы-1». В видео включили фразу Норриса, который произнес: «Это не талант, просто удача».

Через несколько минут Ландо пригласили на сцену для получения приза за второе место по итогам сезона.

«В первую очередь я беру назад тот комментарий, когда я сказал «просто удача, а не талант». Вы знаете, как пресса все выкручивает.

Прежде всего поздравляю Макса. То, что он сделал в этом году и, конечно, в Бразилии, было чем-то невероятным. Я первый признаю это, когда сражаюсь с ним. Сезон получился трудным. Я старался выдать свой максимум, но этого не хватило.

В то же время иногда я рад финишировать вторым за Максом – трудно выступить значительно лучше. Для меня это чудесный год, множество достижений. Я во многом прибавил, но также понимаю, что нужно поднять планку и сделать еще больше. Поэтому я с нетерпением жду следующего сезона», – сказал в своей речи британец.

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