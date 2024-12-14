Литовскую спортсменку дисквалифицировали на ЧМ по функциональному фитнесу за футболку с надписью «сделаем Россию снова маленькой»
В венгерском Будапеште проходит чемпионат мира по функциональному фитнесу. Представитель сборной Литвы Корнелия Дудайте надела майку с надписью «make Russia small again» («сделаем Россию снова маленькой»).
Российские спортсмены участвуют в соревнованиях под нейтральным флагом. Как пишет портал Delfie, организаторы решили дисквалифицировать Дудайте.
Сама Дудайте заявила, что ее личная позиция не имеет отношения к позиции сборной Литвы.
«Р-Спорт» сообщает, что дисквалификации литовки добился Самир Янчинов – отец российского спортсмена Карима Янчинова.
«Литовская спортсменка Корнелия Дудайте вышла на состязания в майке с надписью «сделаем Россию еще раз маленькой». Я посчитал это антироссийским демаршем, лично сообщил об этом организаторам – Международной федерации функционального фитнеса.
Оргкомитет оперативно уведомил литовку, что она немедленно должна поменять майку на другую, не провоцирующую. В противном случае ее удаляют с первенства. Она отказалась это сделать, ее дисквалифицировали. Сборная Литвы снялась с соревнований. Спасибо за справедливое решение оргкомитету чемпионата мира.
Считаем, что спорт должен быть инструментом мира в такое непростое время и формой доброго диалога. Соревнования не являются ареной политических баталий, соревнования – это гуманитарное мероприятие.
Такое чувство, что ее демарша и дисквалификацию на первенстве мира литовские и западные СМИ в целом только и ждали, сделали из нее жертву, такую бедненькую, невинную девочку, а большие дяди ее обидели.
Мы в Венгрии выступаем под нейтральным флагом. В нынешних политических реалиях мы приняли условия. Но если видим безобразия, для нас честь и интересы страны превыше всего. Родину надо принципиально отстаивать, где бы это ни было», – », – рассказал Самир Янчинов.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий