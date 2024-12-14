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Литовскую спортсменку дисквалифицировали на ЧМ по функциональному фитнесу за футболку с надписью «сделаем Россию снова маленькой»

Литовскую спортсменку Корнелию Дудайте отстранили за антироссийскую футболку.

В венгерском Будапеште проходит чемпионат мира по функциональному фитнесу. Представитель сборной Литвы Корнелия Дудайте надела майку с надписью «make Russia small again» («сделаем Россию снова маленькой»).

Российские спортсмены участвуют в соревнованиях под нейтральным флагом. Как пишет портал Delfie, организаторы решили дисквалифицировать Дудайте.

Сама Дудайте заявила, что ее личная позиция не имеет отношения к позиции сборной Литвы.

«Р-Спорт» сообщает, что дисквалификации литовки добился Самир Янчинов – отец российского спортсмена Карима Янчинова.

«Литовская спортсменка Корнелия Дудайте вышла на состязания в майке с надписью «сделаем Россию еще раз маленькой». Я посчитал это антироссийским демаршем, лично сообщил об этом организаторам – Международной федерации функционального фитнеса.

Оргкомитет оперативно уведомил литовку, что она немедленно должна поменять майку на другую, не провоцирующую. В противном случае ее удаляют с первенства. Она отказалась это сделать, ее дисквалифицировали. Сборная Литвы снялась с соревнований. Спасибо за справедливое решение оргкомитету чемпионата мира.

Считаем, что спорт должен быть инструментом мира в такое непростое время и формой доброго диалога. Соревнования не являются ареной политических баталий, соревнования – это гуманитарное мероприятие.

Такое чувство, что ее демарша и дисквалификацию на первенстве мира литовские и западные СМИ в целом только и ждали, сделали из нее жертву, такую бедненькую, невинную девочку, а большие дяди ее обидели.

Мы в Венгрии выступаем под нейтральным флагом. В нынешних политических реалиях мы приняли условия. Но если видим безобразия, для нас честь и интересы страны превыше всего. Родину надо принципиально отстаивать, где бы это ни было», – », – рассказал Самир Янчинов.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Delfi
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