Мичков не дал Конекны забить «Миннесоте», подставив клюшку на линии ворот Флери
Матвей Мичков не позволил Трэвису Конекны забить гол в ворота «Миннесоты».
«Филадельфия» в гостях играет с «Уайлд» (0:2, третий период) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Во втором периоде форвард «Флайерс» Трэвис Конекны нанес бросок в пустой угол ворот Марка-Андре Флери. Однако голу помешал его одноклубник Матвей Мичков.
20-летний форвард в борьбе с защитником «Миннесоты» Юнасом Брудином подставил клюшку на линии ворот и отбил шайбу после броска Конекны.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем