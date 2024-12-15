Мичков не дал Конекны забить «Миннесоте», подставив клюшку на линии ворот Флери

Матвей Мичков не позволил Трэвису Конекны забить гол в ворота «Миннесоты».

«Филадельфия » в гостях играет с «Уайлд» (0:2, третий период) в матче регулярного чемпионата НХЛ .

Во втором периоде форвард «Флайерс» Трэвис Конекны нанес бросок в пустой угол ворот Марка-Андре Флери. Однако голу помешал его одноклубник Матвей Мичков .

20-летний форвард в борьбе с защитником «Миннесоты» Юнасом Брудином подставил клюшку на линии ворот и отбил шайбу после броска Конекны.