Видео
27

Мичков не дал Конекны забить «Миннесоте», подставив клюшку на линии ворот Флери

Матвей Мичков не позволил Трэвису Конекны забить гол в ворота «Миннесоты».

«Филадельфия» в гостях играет с «Уайлд» (0:2, третий период) в матче регулярного чемпионата НХЛ

Во втором периоде форвард «Флайерс» Трэвис Конекны нанес бросок в пустой угол ворот Марка-Андре Флери. Однако голу помешал его одноклубник Матвей Мичков

20-летний форвард в борьбе с защитником «Миннесоты» Юнасом Брудином подставил клюшку на линии ворот и отбил шайбу после броска Конекны. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
logoФиладельфия
logoТрэвис Конекны
logoНХЛ
logoЮнас Брудин
logoМиннесота
logoМатвей Мичков
logoМарк-Андре Флери
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Рыбин назвал топ-3 россиян в этом сезоне НХЛ: «Овечкин до травмы пер вперед, как машина. Еще Кучеров с Капризовым, Мичкова авансом выпишем – пускай старается»
3вчера, 12:30
Овечкин, Малкин, Капризов, Кучеров, Панарин, Сергачев, Василевский вошли бы в состав России на Турнир четырех наций по версии The Score
766 декабря, 14:42
Мичков – лучший бомбардир НХЛ среди новичков! С очками уже четвертый матч подряд
5117 ноября, 15:50
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
НХЛ. «Рейнджерс» проиграли «Лос-Анджелесу», «Миннесота» победила «Филадельфию», «Эдмонтон» играет с «Вегасом», «Тампа» в гостях у «Сиэтла»
2114 минуты назадLive
Ротенберг о «России 25» на КПК: «У нас все звенья сбалансированные. Игра в клубе и сборной – разные вещи, другой уровень. Нужен сильнейший состав, чтобы закрепить успех»
117 минут назад
У Панарина 36 (15+21) очков в 29 матчах сезона. Форвард «Рейнджерс» сделал передачу в игре с «Лос-Анджелесом»
153 минуты назад
Карбери о 1-й тренировке Овечкина с «Вашингтоном» после травмы: «Не буду ставить предполагаемые даты возвращения. Это просто очередной шаг вперед»
3сегодня, 20:35
Кузнецов после 4:3 с Беларусью: «Ребята кайфуют в сборной, надеюсь. Становясь старше, начинаешь ценить такие моменты. Забил важный гол, выиграли, сейчас можно улыбаться 24 часа»
7сегодня, 20:22
Капризов забил «Филадельфии» и догнал Кучерова в гонке бомбардиров НХЛ – у россиян по 44 очка
11сегодня, 20:05Видео
Ротенберг про 3 гола Беларуси за 68 секунд: «Вины Набокова нет, он лучший вратарь КХЛ. Хоккей – не театр, не кино, здесь нет сценариев, можно и 5 забить. Я брал тайм-аут в таких случаях, но задним умом все крепки»
11сегодня, 19:50
Шестеркин заменен во 2-м периоде после 5 шайб от «Лос-Анджелеса». Вратарь «Рейнджерс» пропустил 5 голов за матч в 5-й раз в сезоне
23сегодня, 19:27
Ротенберг о 4:3 с Беларусью: «Об этой игре будут долго говорить, хоккей высочайшего уровня. Кузнецов забил как «Питтсбургу» в плей-офф НХЛ»
91сегодня, 18:49
Третьяк о Беларуси на КПК: «Уровень очень высокий. Они потреплют нервы многим соперникам, надеюсь, когда мы вернемся на ЧМ»
7сегодня, 18:31
Ко всем новостям
Последние новости
Дементьев о том, что ВЦИОМ назвал хоккей национальным спортом: «Хотелось обратить внимание спонсоров и рекламодателей, что с этим спортом стоит связываться»
сегодня, 19:38
Кинэн о сборной мира КХЛ: «Интереснее сыграть с «Россией 25» не в первом матче – было бы больше возможностей показать наш максимум. У некоторых ребят травмы, смысла рисковать нет»
3сегодня, 19:06
Елесин о «России 25» и КПК: «Отличная возможность выступить за нашу страну, защитить герб, порадовать болельщиков»
1сегодня, 18:16
«Айлендерс» поместили Энгвалла и Вальстрома на драфт отказов. Клубу нужно место под потолком зарплат для возвращения Барзэла и Дюклера из списка травмированных
3сегодня, 17:43
Миллер из «Ак Барса»: «Смогу выступить в НХЛ, надеюсь. Если нет, буду наслаждаться игрой в КХЛ, впереди еще год контракта»
сегодня, 17:17
«Сочи» может обменять Рассказова в «Сибирь». У форварда 3+3 в 24 матчах (Алексей Потапов)
4сегодня, 16:10
Плющев о шансах Кучерова на Кубок Стэнли: «В НХЛ есть и другие россияне, они тоже хотят трофей. Хоккей – командный вид, отдельные личности только украшают игру команды»
сегодня, 15:22
Меркли о КПК: «Атмосфера на «СКА-Арене» сравнима с НХЛ, просто немыслимо! Стараемся наслаждаться Петербургом и турниром»
1сегодня, 15:11
Квартальнов о 3:4 с «Россией 25»: «Беларусь была хорошо готова и здорово играла. Верили, что победим»
2сегодня, 14:41
Демидов о допуске к МЧМ-2025: «Мы бы поехали и играли с листа. Россия выглядела бы очень достойно – у пловцов наш парень так уже три золота завоевал»
4сегодня, 13:31
Рекомендуем