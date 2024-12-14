14 декабря на чемпионате России по биатлону пройдет мужской спринт.

Альфа-Банк Чемпионат России по биатлону

Ижевск

Мужчины, спринт

Начало – 10.00 по московскому времени, прямая трансляция – на «Матч ТВ».

Старт-лист

1. Денис Иродов

2. Даниил Серохвостов

3. Андрей Вьюхин

4. Кирилл Стрельцов

5. Дмитрий Иванов

9. Даниил Усов

12. Карим Халили

20. Александр Поварницын

25. Павел Ляшок

26. Александр Логинов

30. Виктор Плицев

31. Иван Колотов

32. Максим Цветков

35. Эдуард Латыпов

36. Рустам Каюмов

38. Антон Бабиков

40. Петр Пащенко

44. Кирилл Бажин

46. Василий Томшин

62. Олег Домичек

68. Ильназ Мухамедзянов

Полный старт-лист – здесь.

Расписание трансляций чемпионата России и третьего этапа Кубка России по биатлону в Ижевске