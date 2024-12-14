Чемпионат России. Спринт. Серохвостов стартует вторым, Поварницын – 20-м, Логинов – 26-м, Латыпов - 35-м, Бабиков – 38-м, Пащенко – 40-м, Бажин – 44-м
14 декабря на чемпионате России по биатлону пройдет мужской спринт.
Альфа-Банк Чемпионат России по биатлону
Ижевск
Мужчины, спринт
Начало – 10.00 по московскому времени, прямая трансляция – на «Матч ТВ».
Старт-лист
1. Денис Иродов
5. Дмитрий Иванов
9. Даниил Усов
12. Карим Халили
25. Павел Ляшок
30. Виктор Плицев
31. Иван Колотов
32. Максим Цветков
35. Эдуард Латыпов
36. Рустам Каюмов
38. Антон Бабиков
40. Петр Пащенко
44. Кирилл Бажин
46. Василий Томшин
62. Олег Домичек
Полный старт-лист – здесь.
Расписание трансляций чемпионата России и третьего этапа Кубка России по биатлону в Ижевске
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
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