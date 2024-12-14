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  • Чемпионат России. Спринт. Серохвостов стартует вторым, Поварницын – 20-м, Логинов – 26-м, Латыпов - 35-м, Бабиков – 38-м, Пащенко – 40-м, Бажин – 44-м
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Чемпионат России. Спринт. Серохвостов стартует вторым, Поварницын – 20-м, Логинов – 26-м, Латыпов - 35-м, Бабиков – 38-м, Пащенко – 40-м, Бажин – 44-м

14 декабря на чемпионате России по биатлону пройдет мужской спринт.

Альфа-Банк Чемпионат России по биатлону

Ижевск

Мужчины, спринт 

Начало – 10.00 по московскому времени, прямая трансляция – на «Матч ТВ». 

Старт-лист 

1. Денис Иродов 

2. Даниил Серохвостов

3. Андрей Вьюхин 

4. Кирилл Стрельцов 

5. Дмитрий Иванов 

9. Даниил Усов 

12. Карим Халили 

20. Александр Поварницын 

25. Павел Ляшок 

26. Александр Логинов 

30. Виктор Плицев 

31. Иван Колотов 

32. Максим Цветков 

35. Эдуард Латыпов 

36. Рустам Каюмов 

38. Антон Бабиков 

40. Петр Пащенко 

44. Кирилл Бажин 

46. Василий Томшин 

62. Олег Домичек 

68. Ильназ Мухамедзянов 

Полный старт-лист – здесь.

Расписание трансляций чемпионата России и третьего этапа Кубка России по биатлону в Ижевске

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
logoДаниил Серохвостов
logoКирилл Стрельцов
Андрей Вьюхин
Денис Иродов
logoАлександр Логинов
logoАлександр Поварницын
Даниил Усов
logoЭдуард Латыпов
logoАнтон Бабиков
logoМаксим Цветков
Рустам Каюмов
logoВасилий Томшин
logoПетр Пащенко
Олег Домичек
Ильназ Мухамедзянов
Кирилл Бажин
logoсборная России
чемпионат России
результаты
спринт
logoКубок России
logoКарим Халили
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