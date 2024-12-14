Президентом Грузии стал чемпион России по футболу Кавелашвили. Экс-форвард «Алании» и «Ман Сити» был единственным кандидатом
Чемпион России по футболу стал президентом Грузии.
Кандидат от партии «Грузинская мечта» Михаил Кавелашвили набрал 224 голоса членов избирательной коллегии выборщиков из 225. Стоит отметить, что Кавелашвили был единственным кандидатом на пост президента.
Кавелашвили начинал карьеру футболиста в «Локомотиве» из Тбилиси. В 1995 году он присоединился к клубу «Спартак-Алания», в составе которого стал чемпионом России. Также он выступал за «Динамо» Тбилиси, «Манчестер Сити», «Грассхоппер», «Цюрих», «Люцерн», «Сьон» и «Базель».
В составе сборной Грузии экс-нападающий провел 46 матчей и забил 9 голов.
Опубликовано: Sports
Источник: «Коммерсантъ»
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем