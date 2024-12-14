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Президентом Грузии стал чемпион России по футболу Кавелашвили. Экс-форвард «Алании» и «Ман Сити» был единственным кандидатом

Чемпион России по футболу стал президентом Грузии.

Кандидат от партии «Грузинская мечта» Михаил Кавелашвили набрал 224 голоса членов избирательной коллегии выборщиков из 225. Стоит отметить, что Кавелашвили был единственным кандидатом на пост президента.

Кавелашвили начинал карьеру футболиста в «Локомотиве» из Тбилиси. В 1995 году он присоединился к клубу «Спартак-Алания», в составе которого стал чемпионом России. Также он выступал за «Динамо» Тбилиси, «Манчестер Сити», «Грассхоппер», «Цюрих», «Люцерн», «Сьон» и «Базель». 

В составе сборной Грузии экс-нападающий провел 46 матчей и забил 9 голов. 

Опубликовано: Sports
Источник: «Коммерсантъ»
Михаил Кавелашвили
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