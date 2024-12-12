Победа «Барсы» и поражение «Сити», арестован инвестор «Химок», ЧМ-2034 пройдет в Саудовской Аравии, 2 золота России на ЧМ по плаванию, Fan ID не отменят и другие новости

1. В Лиге чемпионов «Барселона» вырвала победу у «Боруссии» Дортмунд (3:2), «Манчестер Сити» проиграл «Ювентусу» в гостях (0:2), «Арсенал» разгромил «Монако» Головина (3:0), «Милан» обыграл «Црвену Звезду» благодаря голам Леау и Абрахама (2:1), а «Атлетико» победил «Слован» (3:1).

Кризис «Ман Сити» продолжается: у команды Пепа лишь 1 победа в 10 последних матчах , «горожане» идут на 22-м месте в таблице. «Ливерпуль» лидирует после 6-го тура, «Барса» – 2-я, «Арсенал» – 3-й, «Бавария» – 10-я, «Реал» – 20-й. «РБ Лейпциг», «Слован» и «Янг Бойз» вылетели из турнира.

2. Арестован инвестор «Химок» Туфан Садыгов, об этом сообщил инсайдер Иван Карпов. «Матч ТВ» утверждает , что задержание Садыгова может быть связано с матчем «Химки» – «Крылья» и невыполнением госконтрактов. По данным телеграм-канала Baza, арест может быть связан со строительным бизнесом в Московской области.

3. Комитет Госдумы по спорту рекомендовал отклонить проект об отмене Fan ID.

4. ЧМ-2034 пройдет в Саудовской Аравии – ФИФА официально объявила об этом на конгрессе в Цюрихе. Испания, Португалия и Марокко примут ЧМ-2030, в Аргентине, Уругвае и Парагвае пройдет по одному матчу.

5. Российские пловцы выиграли два золота чемпионата мира на короткой воде. Мирон Лифинцев с юниорским мировым рекордом победил на дистанции 100 м на спине, а сборная России выиграла в смешанной эстафете. У Лифинцева после победы не взяли флэш-интервью , а Европейская лига плавания (European Aquatics) не упомянула россиянина в публикации о призерах.

6. Ханси Флик дисквалифицирован на 2 матча , тренер «Барсы» не сможет руководить командой в играх с «Леганесом» и «Атлетико». Клуб подаст апелляцию.

7. Болельщики «Севастополя» направили письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой помочь с допуском команд Крыма в систему профессионального футбола России: «До каких пор мы будем покорно терпеть санкции ФИФА и УЕФА?»

8. Вратарь «ПСЖ» и сборной России Матвей Сафонов инициировал пять судебных дел против бывшей жены – о дарении квартиры дочери, о порядке общения с ней, об автомобиле, о платежах до назначения алиментов и о месте жительства ребенка.

9. СКА объявил, что возвращается на «СКА-Арену». Клуб начнет играть там с 17 декабря.

10. НХЛ. «Рейнджерс» обыграли «Баффало» (3:2), «Оттава» победила «Анахайм» (5:1).

11. Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен заработал больше всех в «Ф-1» в 2024 году – $75 млн. Хэмилтон и Норрис – в топ-3, по данным Forbes.

12. НБА. «Нью-Йорк» уступил «Атланте».

13. Гукеш сыграл вничью с Дином Лижэнем в 13-й партии матча за звание чемпиона мира, счет равный – 6,5:6,5.

14. Алексей Батраков получил премию «Первая пятерка» лучшему молодому игроку года в РПЛ. Хавбек «Локо» опередил Козлова.

15. 27% россиян считают хоккей национальным видом спорта , за футбол и фигурное катание – по 9%. Лапту назвали 2% опрошенных, литрбол – 1%, согласно опросу ВЦИОМ.

16. Клубный чемпионат мира-2029 может тоже пройти в США – ФИФА рассматривает такую возможность. Страна примет турнир в 2025-м.

Цитаты дня.

«Краснодару» против судей приходилось бороться все время , кажется, они были против нас». Кордоба о первой части сезона

Двукратный чемпион мира Раццетти: «Российские пловцы ни в чем не виноваты, их давно надо было допустить до стартов . То, что они вернулись, правильно»

Правозащитные организации о ЧМ-2034 в Саудовской Аравии: «Безрассудное решение, которое ставит под угрозу множество жизней . ФИФА рискует понести тяжелую ответственность за нарушения прав человека»

Капелло о Гвардиоле: «Слишком заносчив и самонадеян . Иногда терял трофеи, желая доказать, что побеждает он, а не игроки»

Эйден Макгиди: «США участвовали в конфликтах по всей планете, но никто не отстранял их . Они всегда участвовали в Олимпиадах, а Россия почему не может?»