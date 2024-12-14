Чемпионат мира по плаванию на короткой воде. Мартынычев и Лузин выступят в финале

14 декабря пловцы разыграют шесть комплектов медалей ЧМ на короткой воде.

Чемпионат мира по плаванию на короткой воде-2024

Будапешт, Венгрия

Финалы

Женщины

100 м, баттерфляй

19.32

400 м, комплекс

20.30

Мужчины

100 м, баттерфляй

19.40

400 м, комплекс

20.42

800 м, вольный стиль

20:54

Участники из России: Кирилл Мартынычев, Савелий Лузин .

4×100 м, комбинированная эстафета

21.14

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала финалов – московское. Участники в отдельных видах еще определятся после предварительных заплывов. Прямая трансляция – на «Матч ТВ».