Чемпионат мира по плаванию на короткой воде. Мартынычев и Лузин выступят в финале
14 декабря пловцы разыграют шесть комплектов медалей ЧМ на короткой воде.
Чемпионат мира по плаванию на короткой воде-2024
Будапешт, Венгрия
Финалы
Женщины
100 м, баттерфляй
19.32
400 м, комплекс
20.30
Мужчины
100 м, баттерфляй
19.40
400 м, комплекс
20.42
800 м, вольный стиль
20:54
Участники из России: Кирилл Мартынычев, Савелий Лузин.
4×100 м, комбинированная эстафета
21.14
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала финалов – московское. Участники в отдельных видах еще определятся после предварительных заплывов. Прямая трансляция – на «Матч ТВ».
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
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