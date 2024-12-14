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Чемпионат мира по плаванию на короткой воде. Мартынычев и Лузин выступят в финале

14 декабря пловцы разыграют шесть комплектов медалей ЧМ на короткой воде.

Чемпионат мира по плаванию на короткой воде-2024

Будапешт, Венгрия

Финалы

Женщины

100 м, баттерфляй 

19.32

400 м, комплекс

20.30

Мужчины

100 м, баттерфляй 

19.40

400 м, комплекс

20.42

800 м, вольный стиль 

20:54

Участники из России: Кирилл Мартынычев, Савелий Лузин.

4×100 м, комбинированная эстафета 

21.14 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала финалов – московское. Участники в отдельных видах еще определятся после предварительных заплывов. Прямая трансляция – на «Матч ТВ». 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
плавание
Кирилл Мартынычев
результаты
чемпионат мира на короткой воде
logoсборная России
Савелий Лузин
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