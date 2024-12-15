«Реалу» не дали пенальти после падения Винисиуса в штрафной. Игрок «Райо» задел ногой бразильца

«Реал» не получил пенальти после падения Винисиуса в штрафной «Райо Вальекано».

Бразилец оказался на газоне в штрафной площади «Райо » в момент атаки мадридцев на 76-й минуте матча 17-го тура Ла Лиги (3:3). На повторе виден контакт игрока хозяев с ногой Винисиуса .

Однако главный арбитр Хуан Мартинес Мунуэра не увидел повода для назначения 11-метрового. ВАР не вмешался.

Фото: кадры из трансляций Movistar, Ziggo Sport