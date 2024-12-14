НХЛ. «Рейнджерс» примут «Лос-Анджелес», «Миннесота» против «Филадельфии», «Эдмонтон» сыграет с «Вегасом», «Тампа» в гостях у «Сиэтла»
«Рейнджерс» примут «Лос-Анджелес» в регулярном чемпионате НХЛ.
«Миннесота» сыграет с «Филадельфией», «Эдмонтон» – с «Вегасом», «Вашингтон» будет противостоять «Баффало», «Тампа» проведет гостевой матч с «Сиэтлом».
НХЛ
Регулярный чемпионат
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
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