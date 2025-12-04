  • Спортс
18

Данил Круговой: «В ЦСКА никого не надо настраивать на «Краснодар» – в случае победы уйдем лидерами чемпионата до весны. Обе команды очень открытие, будет интересный матч»

Данил Круговой: в ЦСКА на «Краснодар» никого не надо настраивать.

Полузащитник ЦСКА Данил Круговой дал комментарий в преддверии матча Мир РПЛ против «Краснодара», который пройдет 7 декабря.

– Обычно именно благодаря таким трудовым победам над командами из нижней половины таблицы выигрываются чемпионства. Можно сказать, что сделали себе хороший задел на золото?

– Ну да. Тот же последний матч с «Оренбургом» был очень важным, надо было обязательно победить. И радует, что мы сделали это, хотя игра складывалась сложно. Но надо также побеждать и своих прямых конкурентов.

Главное сейчас – выиграть ближайший матч у «Краснодара», чтобы совсем уж на позитивной волне уйти на зимний перерыв.

Тем более в случае победы мы уйдем лидерами чемпионата до весны. Тут на «Краснодар» даже настраивать никого не надо в нашей команде.

– Чего ждете от этой выездной игры с действующим чемпионом и лидером РПЛ?

– Там будет совсем другой футбол, чем у нас был в том же матче с «Оренбургом». Обе команды – и мы, и «Краснодар» – очень открытые. Будет интересная встреча.

Мы уже сыграли вничью с ними дома в первом круге. Будем надеяться, что в гостях теперь реализуем свои моменты и выиграем, – сказал Данил Круговой.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Известия»
logoДанил Круговой
logoпремьер-лига Россия
logoКраснодар
logoЦСКА
