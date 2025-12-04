  • Спортс
  Ташуев об извинении Гусева: «Ролан заслуживает уважения – правильный поступок. Амбиции перехлестывают, есть желание работать и доказать, что может тренировать в «Динамо»
Ташуев об извинении Гусева: «Ролан заслуживает уважения – правильный поступок. Амбиции перехлестывают, есть желание работать и доказать, что может тренировать в «Динамо»

Сергей Ташуев: Гусев заслуживает уважения – правильный поступок.

Бывший главный тренер клубов РПЛ Сергей Ташуев прокомментировал извинения Ролана Гусева.

Исполняющий обязанности главного тренера бело-голубых ранее раскритиковал работу Луиса Касайса Мартинеса, экс-тренера «Динамо» по физподготовке из штаба Валерия Карпина, за что позднее в письме для Спортс’‘ принес извинения

– Правильный поступок, Ролан заслуживает уважения. Я сам сталкивался с такой ситуаций, когда неаккуратно сказал одну фразу, а мне потом звонил тренер. Я говорил, что меня неправильно поняли.

– В следующий раз внимательнее подбирать слова?

– Да. Наверное, амбиции перехлестывают, есть желание работать и доказать, что может тренировать в «Динамо». Это нормально для тренера.

– Как думаете, Гусев сам решил извиниться или его попросили?

– Я не знаю. Даже не думаю об этом, – сказал Сергей Ташуев.

«Мои слова абсолютно некорректны, особенно по отношению к Карпину». Извинения Ролана Гусева в письме Спортcу’‘

