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Кубок мира. Пройс, Шово, Кноттен, Жанмонно, Гротиан, Брезаз-Буше, Давидова, Эльвира Оберг выступят в гонке преследования

14 декабря женщины пробегут гонку преследования на 2-м этапе Кубка мира по биатлону.

Кубок мира по биатлону-2024/25

2-й этап

Хохфильцен, Австрия

Женщины, гонка преследования

Начало – 16.15 по московскому времени, прямая трансляция – на Okko. 

Старт-лист 

1. Франциска Пройс (Германия) 

2. Софи Шово (Франция) – 8,0

3. Каролине Кноттен (Норвегия) – 10,0

4. Лу Жанмонно (Франция) – 22,0

5. Селина Гротиан (Германия) – 30,0

6. Жюстин Брезаз-Буше (Франция) – 31,0

7. Маркета Давидова (Чехия) – 36,0

8. Анамария Лампич (Словения) – 30,0

9. Доротея Вирер (Италия) – 40,0

10. Милена Тодорова (Болгария) – 44,0

11. Наталия Сидорович (Польша) – 45,0

12. Ханна Аухенталлер (Италия) – 45,0

13. Ванесса Фойгт (Германия) – 45,0

14. Суви Минккинен (Финляндия) – 45,0

15. Анна Магнуссон (Швеция) – 45,0 

16. Элла Халварссон (Швеция) – 47,0

17. Жюлия Симон (Франция) – 50,0

23. Марен Киркеэйде (Норвегия) – 1.00,00

25. Эльвира Оберг (Швеция) – 1.08,0

Полный старт-лист – здесь

Расписание второго этапа Кубка мира по биатлону в Хохфильцене

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
logoКубок мира по биатлону
logoХохфильцен
logoФранциска Пройс
logoСофи Шово
logoЛу Жанмонно
logoСелина Гротиан
logoКаролине Кноттен
logoЖюстин Брезаз-Буше
logoМаркета Давидова
logoАнамария Лампич
logoДоротея Вирер
logoВанесса Фойгт
logoХанна Аухенталлер
logoЖюлия Симон
logoАнна Магнуссон
logoЭлла Халварссон
logoСуви Минккинен
logoЭльвира Оберг
logoсборная Болгарии жен
logoсборная Норвегии жен
logoсборная Швеции жен
logoсборная Германии жен
logoсборная Франции жен
logoсборная Италии жен
результаты
гонка преследования (жен)
logoсборная Словении жен
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