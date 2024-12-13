Кубок мира. Пройс, Шово, Кноттен, Жанмонно, Гротиан, Брезаз-Буше, Давидова, Эльвира Оберг выступят в гонке преследования
Кубок мира по биатлону-2024/25
2-й этап
Хохфильцен, Австрия
Женщины, гонка преследования
Начало – 16.15 по московскому времени, прямая трансляция – на Okko.
Старт-лист
1. Франциска Пройс (Германия)
2. Софи Шово (Франция) – 8,0
3. Каролине Кноттен (Норвегия) – 10,0
4. Лу Жанмонно (Франция) – 22,0
5. Селина Гротиан (Германия) – 30,0
6. Жюстин Брезаз-Буше (Франция) – 31,0
7. Маркета Давидова (Чехия) – 36,0
8. Анамария Лампич (Словения) – 30,0
9. Доротея Вирер (Италия) – 40,0
10. Милена Тодорова (Болгария) – 44,0
11. Наталия Сидорович (Польша) – 45,0
12. Ханна Аухенталлер (Италия) – 45,0
13. Ванесса Фойгт (Германия) – 45,0
14. Суви Минккинен (Финляндия) – 45,0
15. Анна Магнуссон (Швеция) – 45,0
16. Элла Халварссон (Швеция) – 47,0
17. Жюлия Симон (Франция) – 50,0
23. Марен Киркеэйде (Норвегия) – 1.00,00
25. Эльвира Оберг (Швеция) – 1.08,0
Полный старт-лист – здесь.
Расписание второго этапа Кубка мира по биатлону в Хохфильцене
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