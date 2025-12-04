У «Ноттингема» 5 побед в 9 матчах при Дайче. Тренер принял команду на 18-м месте в АПЛ – сейчас она 16-я

Шон Дайч одержал пятую победу во главе «Ноттингем Форест».

«Ноттингем Форест » обыграл «Вулверхэмптон » (1:0) в гостях в матче 14-го тура АПЛ.

«Ноттингем» провел 9 матчей во всех турнирах под руководством тренера Шона Дайча , в которых одержал 5 побед, 2 раза сыграл вничью и 2 раза проиграл.

В октябре Дайч сменил Энджа Постекоглу на посту главного тренера команды.

На данный момент «Ноттингем» находится на 16-й позиции в АПЛ, имея в активе 15 очков в 14 матчах. Когда Дайч принял команду, в ее активе было 5 баллов в 8 играх и 18-я строчка в таблице.

6 декабря команда продолжит сезон АПЛ матчем против «Эвертона».

