«Лос-Анджелес» выиграл 7 из 8 последних матчей при разнице шайб 27:12 и идет в топ-4 на Западе. У «Рейнджерс» 9 поражений в 12 играх – клуб вне зоны плей-офф

«Лос-Анджелес» выиграл 7 из 8 матчей при разнице шайб на отрезке 27:12.

«Кингс» обыграли «Рейнджерс » (5:1) в регулярном чемпионате НХЛ .

Калифорнийцы набрали 39 очков в 30 играх – 2-е место в Тихоокеанском дивизионе и 4-е в Западной конференции.

В свою очередь, клуб из Нью-Йорка проиграл 9 из 12 последних матчей и идет вне зоны плей-офф на Востоке.