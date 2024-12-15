«Лос-Анджелес» выиграл 7 из 8 последних матчей при разнице шайб 27:12 и идет в топ-4 на Западе. У «Рейнджерс» 9 поражений в 12 играх – клуб вне зоны плей-офф
«Лос-Анджелес» выиграл 7 из 8 матчей при разнице шайб на отрезке 27:12.
«Кингс» обыграли «Рейнджерс» (5:1) в регулярном чемпионате НХЛ.
Калифорнийцы набрали 39 очков в 30 играх – 2-е место в Тихоокеанском дивизионе и 4-е в Западной конференции.
В свою очередь, клуб из Нью-Йорка проиграл 9 из 12 последних матчей и идет вне зоны плей-офф на Востоке.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем