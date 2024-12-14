Кубок Первого канала. «Россия 25» против Беларуси, Казахстан сыграет со сборной мира КХЛ

Сегодня пройдет второй игровой день на Кубке Первого канала.

Сборная «России 25» проведет матч с Беларусью, Казахстан встретится со сборной мира КХЛ. Кубок Первого канала «Россия 25» – Беларусь – 14:15 Казахстан – сборная мира КХЛ – 18:30 ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. Положение команд: «Россия 25» – 2 (1), Беларусь – 2 (1), сборная мира КХЛ – 0 (1), Казахстан – 0 (1).