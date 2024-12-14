Кубок Первого канала. «Россия 25» против Беларуси, Казахстан сыграет со сборной мира КХЛ
Сегодня пройдет второй игровой день на Кубке Первого канала.
Сборная «России 25» проведет матч с Беларусью, Казахстан встретится со сборной мира КХЛ.
«Россия 25» – Беларусь – 14:15
Казахстан – сборная мира КХЛ – 18:30
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Положение команд: «Россия 25» – 2 (1), Беларусь – 2 (1), сборная мира КХЛ – 0 (1), Казахстан – 0 (1).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
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