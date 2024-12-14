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«Удинезе» – «Наполи». Онлайн-трансляция начнется в 20:00

«Наполи» сыграет в гостях с «Удинезе» в 16-м туре Серии А.

Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 20:00 по московскому времени.

Игру в прямом эфире покажет канал «Матч Футбол 1».

Таблица Серии А

Статистика Серии А

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
logoНаполи
logoсерия А Италия
онлайны
logoУдинезе
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