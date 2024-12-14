Капризов забил «Филадельфии» и догнал Кучерова в гонке бомбардиров НХЛ – у россиян по 44 очка

Кирилл Капризов отметился голом в матче с «Филадельфией».

«Миннесота » принимает «Флайерс» (1:0, перерыв) в матче регулярного чемпионата НХЛ .

Форвард «Уайлд» Кирилл Капризов открыл счет на 14-й минуте игры. Таким образом, россиянин набрал 44 (19+25) очка в 29 играх текущего сезона.

Капризов делит второе место в списке бомбардиров НХЛ с форвардом «Тампы » Никитой Кучеровым , в активе которого 44 (14+30) балла в 25 матчах.

Лидирует в гонке бомбардиров Нэтан Маккиннон из «Колорадо » с 47 (11+36) очками в 31 матче.