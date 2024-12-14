Капризов забил «Филадельфии» и догнал Кучерова в гонке бомбардиров НХЛ – у россиян по 44 очка
Кирилл Капризов отметился голом в матче с «Филадельфией».
«Миннесота» принимает «Флайерс» (1:0, перерыв) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Форвард «Уайлд» Кирилл Капризов открыл счет на 14-й минуте игры. Таким образом, россиянин набрал 44 (19+25) очка в 29 играх текущего сезона.
Капризов делит второе место в списке бомбардиров НХЛ с форвардом «Тампы» Никитой Кучеровым, в активе которого 44 (14+30) балла в 25 матчах.
Лидирует в гонке бомбардиров Нэтан Маккиннон из «Колорадо» с 47 (11+36) очками в 31 матче.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
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