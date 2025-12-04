  • Спортс
Соболев о компьютерных играх: «Пишут, что я ночами играю – это не так. Могу поиграть час-два в свободное время»

Александр Соболев: неправда, что я ночами играю в компьютер.

Нападающий «Зенита» Александр Соболев отрицает, что посвящает много времени компьютерным играм.

В заключительном матче перед зимней паузой «Зенит» сыграет с «Акроном». Встреча 18-го тура Мир РПЛ пройдет 6 декабря.

– Тяжелая будет игра. В Самаре не выиграли – 1:1. Нам нужно брать перед перерывом три очка.

– Вы говорили, что забьете больше Дзюбы. Получится ли?

– Вы же видели, как это было сказано. Для меня самое главное, чтобы команда набрала три очка. Мне Артем ничего не писал.

– Вы отказались от многого, чтобы соответствовать требованиям в «Зените». Как изменился ваш образ жизни?

– Ночами особо никогда не играл в компьютер. В быту ничего не поменялось. Семья. Появился второй ребенок, стало чуть поменьше сна. Пишут, что я играю ночами. Это не так. Могу поиграть час‑два, когда есть свободное время.

– Готовы догнать Семака в плане деторождаемости?

– Очень тяжело. Посмотрим. Не от меня зависит, – сказал Соболев.

