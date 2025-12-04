Соболев о компьютерных играх: «Пишут, что я ночами играю – это не так. Могу поиграть час-два в свободное время»
Нападающий «Зенита» Александр Соболев отрицает, что посвящает много времени компьютерным играм.
В заключительном матче перед зимней паузой «Зенит» сыграет с «Акроном». Встреча 18-го тура Мир РПЛ пройдет 6 декабря.
– Тяжелая будет игра. В Самаре не выиграли – 1:1. Нам нужно брать перед перерывом три очка.
– Вы говорили, что забьете больше Дзюбы. Получится ли?
– Вы же видели, как это было сказано. Для меня самое главное, чтобы команда набрала три очка. Мне Артем ничего не писал.
– Вы отказались от многого, чтобы соответствовать требованиям в «Зените». Как изменился ваш образ жизни?
– Ночами особо никогда не играл в компьютер. В быту ничего не поменялось. Семья. Появился второй ребенок, стало чуть поменьше сна. Пишут, что я играю ночами. Это не так. Могу поиграть час‑два, когда есть свободное время.
– Готовы догнать Семака в плане деторождаемости?
– Очень тяжело. Посмотрим. Не от меня зависит, – сказал Соболев.