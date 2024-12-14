Ферстаппен и «Макларен» получили чемпионские кубки за сезон-2024 в Руанде

В столице Руанды Кигали состоялась церемония вручения наград ФИА.

Пилоту «Ред Булл » Максу Ферстаппену вручили трофей за четвертое личное чемпионство в «Формуле-1», его коллегам из «Макларена» и «Феррари » Ландо Норрису и Шарлю Леклеру – призы за второе и третье места по итогам сезона-2024.

«Макларен» получил первый с 1998 года Кубок конструкторов. За трофеем на сцену вышли боссы Зак Браун и Андреа Стелла , а также Норрис и его напарник Оскар Пиастри .

Гонщику «Ред Булл » Серхио Пересу фанаты присудили приз в номинации «Момент года» за двойной обгон Фернандо Алонсо («Астон Мартин») и Карлоса Сайнса («Феррари ») в спринте на Гран-при Китая.

Кроме того, наградили чемпионов «Формулы-2» Габриэла Бортолето, «Формулы E» Паскаля Верляйна, чемпиона мира по ралли Тьерри Невилля и других триумфаторов года в автоспорте.

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Фото: соцсети «Формулы-1»