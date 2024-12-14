Ферстаппен и «Макларен» получили чемпионские кубки за сезон-2024 в Руанде
В столице Руанды Кигали состоялась церемония вручения наград ФИА.
Пилоту «Ред Булл» Максу Ферстаппену вручили трофей за четвертое личное чемпионство в «Формуле-1», его коллегам из «Макларена» и «Феррари» Ландо Норрису и Шарлю Леклеру – призы за второе и третье места по итогам сезона-2024.
«Макларен» получил первый с 1998 года Кубок конструкторов. За трофеем на сцену вышли боссы Зак Браун и Андреа Стелла, а также Норрис и его напарник Оскар Пиастри.
Гонщику «Ред Булл» Серхио Пересу фанаты присудили приз в номинации «Момент года» за двойной обгон Фернандо Алонсо («Астон Мартин») и Карлоса Сайнса («Феррари») в спринте на Гран-при Китая.
Кроме того, наградили чемпионов «Формулы-2» Габриэла Бортолето, «Формулы E» Паскаля Верляйна, чемпиона мира по ралли Тьерри Невилля и других триумфаторов года в автоспорте.
Вся «Ф-1» 2024-го: прорыв Ферстаппена без лучшего болида, 7 победителей Гран-при, поход «Макларена» за Кубком
Самый длинный в истории сезон «Ф-1» – ультракоротко. Один гонщик и команда – одно предложение
Фото: соцсети «Формулы-1»
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий