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Ферстаппен и «Макларен» получили чемпионские кубки за сезон-2024 в Руанде

В столице Руанды Кигали состоялась церемония вручения наград ФИА.

Пилоту «Ред Булл» Максу Ферстаппену вручили трофей за четвертое личное чемпионство в «Формуле-1», его коллегам из «Макларена» и «Феррари» Ландо Норрису и Шарлю Леклеру – призы за второе и третье места по итогам сезона-2024.

«Макларен» получил первый с 1998 года Кубок конструкторов. За трофеем на сцену вышли боссы Зак Браун и Андреа Стелла, а также Норрис и его напарник Оскар Пиастри.

Гонщику «Ред Булл» Серхио Пересу фанаты присудили приз в номинации «Момент года» за двойной обгон Фернандо Алонсо («Астон Мартин») и Карлоса Сайнса («Феррари») в спринте на Гран-при Китая.

Кроме того, наградили чемпионов «Формулы-2» Габриэла Бортолето, «Формулы E» Паскаля Верляйна, чемпиона мира по ралли Тьерри Невилля и других триумфаторов года в автоспорте.

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Фото: соцсети «Формулы-1»

Опубликовал: Михаил Ширяев
logoАндреа Стелла
logoРед Булл
logoГабриэл Бортолето
logoФормула E
logoОскар Пиастри
logoФормула-2
чемпионат мира по ралли
logoМакларен
logoСерхио Перес
logoЗак Браун
logoМакс Ферстаппен
logoЛандо Норрис
logoШарль Леклер
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logoФеррари
Тьерри Невилль
logoФернандо Алонсо
logoКарлос Сайнс
logoАстон Мартин
Гран-при Китая
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